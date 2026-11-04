België maakt rijden in een diesel nog aantrekkelijker!

Waar Nederland al jaren smeekt om een hervorming van de motorrijtuigenbelasting, zijn ze bij onze zuiderburen inmiddels wel zover. Wie in Vlaanderen een auto bezit, krijgt vanaf 2027 te maken met een vernieuwde verkeersbelasting.

De Vlaamse regering past het belastingstelsel aan en belooft dat de meeste automobilisten minder gaan betalen. Vooral voor bepaalde dieselrijders kan de nieuwe regeling interessant uitpakken. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. Bij hervormingen in Nederland worden dingen meestal duurder, niet goedkoper. En het in Nederland al zo geplaagde diesel is met deze maatregel zelfs aantrekkelijker in het zuiden. Ik heb getwijfeld over België..

De Vlaamse overheid heeft een online rekentool gelanceerd waarmee automobilisten hun huidige verkeersbelasting kunnen vergelijken met het nieuwe tarief, daarover bericht VRT . Daarvoor heb je alleen je kenteken en de datum van eerste inschrijving nodig. Vervolgens zie je direct hoeveel je straks jaarlijks kwijt bent.

Gewicht en CO2 bepalen de rekening

De nieuwe regeling gaat in 2027 van start. Waar de jaarlijkse verkeersbelasting momenteel op verschillende voertuiggegevens is gebaseerd, gaat Vlaanderen voor de meeste auto’s terug naar twee belangrijke factoren. Namelijk het gewicht en de CO2-uitstoot.

Een Volkswagen Golf op diesel betaalde met de oude verkeersbelasting bijna 600 euro per jaar en gaat met het nieuwe systeem 190 euro betalen. Niet alle dieselliefhebbers gaan erop vooruit. Aangezien vervuiling bestraft wordt, ben je de sjaak met een grotere auto. Een Range Rover op diesel gaat bijvoorbeeld van 1430 euro per jaar naar 1883 euro per jaar. Ja, met een diesel kun je erop vooruitgaan zoals de titel stelt. Maar het is wel afhankelijk van het type auto.

Grote motoren betalen de rekening

Dus, hoe lichter en schoner je auto, hoe lager de jaarlijkse belasting. Auto’s met een grotere motorinhoud zijn (en blijven) de pineut. Wie een krachtbron van meer dan 2.400 cc onder de motorkap heeft, krijgt te maken met een toeslag. Dikke CC’s waren met de oude verkeersbelasting al niet aantrekkelijk in België, het nieuwe systeem maakt dit er helaas voor onze zuiderburen niet beter op.

Maar goed. Regelgeving wordt gemaakt voor de burgers, niet voor autoliefhebbers. In principe. Volgens Vlaams minister van Financiën Ben Weyts (N-VA) pakt de hervorming voor ruim 80 procent van de autobezitters voordelig uit. Dat betekent overigens niet dat iedere automobilist automatisch op het nieuwe systeem wordt overgezet.

De vergelijkingstool laat namelijk ook zien wanneer je beter bij de huidige regeling kunt blijven. Is het bestaande belastingtarief voordeliger? Dan hoef je helemaal niets te doen. Je blijft dan gewoon betalen volgens de oude berekening, totdat je een andere auto koopt.

Is het nieuwe tarief goedkoper, dan kun je via de website direct aangeven dat je wilt overstappen. De Vlaamse regering belooft daarmee volledige transparantie over de gevolgen voor individuele autobezitters.

Foto: bartsmid via Autoblog Spots

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