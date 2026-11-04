Voel je Willem Holleeder voor nog geen 3000 euro

Willem Holleeder en de Volkswagen Passat W8. Het klinkt misschien als een vreemde combinatie, maar onze bekendste crimineel reed er daadwerkelijk eentje. En niet zomaar eentje. De zijne was gepantserd, had extra dikke ramen en moest hem beschermen tegen mensen die hem liever niet levend zagen rondrijden.

In 2012 schreven we al over die bijzondere Passat. Destijds moest het voormalige vervoermiddel van Holleeder nog 30.000 euro opbrengen. Voor iedereen die dat wat te veel geld vindt, op Marktplaats staat een Volkswagen Passat W8 uit 2002 voor slechts 2.999 euro. Wel even heel duidelijk, deze was NIET van de Neus. Deze is ook niet gepantserd en voor zover bekend zit er geen verstopplek voor een pistool in het stuur. En ook was die van hem geen stationcar. Maar hij heeft wel dezelfde dikke vette motor. En voor een luttele 3k kun je je dus wel zo voelen zoals onze Wim. Krijg je nog een euro terug ook!

Acht cilinders in een Passat. Waarom ook niet?

Begin deze eeuw was Volkswagen onder Ferdinand Piëch behoorlijk de weg kwijt. Op een leuke manier. Dat leverde onder andere de Phaeton, de Touareg V10 TDI en deze volstrekt krankzinnige Passat W8 op.

Onder de motorkap ligt een atmosferische 4,0-liter W8 met 275 pk en 370 Nm. Daarmee sprint de Passat in ongeveer 7,8 seconden naar de honderd en haalt hij 250 km/u. En dat allemaal in een auto die eruitziet alsof Jos van Crediteuren er dagelijks mee van en naar het verzekeringskantoor in Zoetermeer rijdt. Saai dus.

Een koopje met een gebruiksaanwijzing

Het exemplaar op Marktplaats heeft een automaat, vierwielaandrijving en een zwart Recaro-interieur. De teller staat op 320.000 kilometer, maar volgens de verkoper is de motor ooit vervangen en heeft die 225.000 kilometer gelopen. En dat is natuurlijk helemaal niks voor om het even welke motor. Kuch.

Voor 2.999 euro krijg je er ook wat uitdagingen bij. Het motorstoringslampje brandt en de climatecontrol blaast enkel warme lucht. Maar aan de andere kant, een W8 onderhouden is financieel best vol te houden, mits je ergens nog 35 miljoen gulden losgeld hebt liggen. Alleen dan.

Toch zouden wij hem zeer zeker overwegen. Acht cilinders, een briljante roffel, 275 pk en een van de meest bijzondere motoren die Volkswagen ooit bouwde. Voor minder dan drie ruggetjes. En als hij het na een tijdje de hooligan uithangen niet meer doet, gooien we hem gewoon weg. Simpel zat.

Als je zelf wil kijken, de Volkswagen Passat W8 staat op Marktplaats. Hiermee kan toch eigenlijk niks misgaan?

Of...