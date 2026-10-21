Voetbalclub geeft spelers boetes als ze niet in Mercedes of Porsche komen

Sinds de commercialisering van de sport bestaat er zoiets als ‘de voetballersauto’. Eerst was het de Continental of Range Rover, nu de Urus of Cullinan. Aan dit fenomeen doen ze in Stuttgart niet mee.

De clubleiding van Vfb Stuttgart heeft de selectie per brief sommeert hun dikke Rolls-Royces, McLarens en Ferrari's thuis te laten. Want dat soort auto’s hebben de spelers. Aanvaller Ermedin Demirovic (28) liet zich voor het trainingscomplex tot voor kort graag bewonderen in een zwarte Rolls-Royce Cullinan, terwijl verdediger Ameen Al-Dakhil (24) de show stak met een Lantana Purple-kleurige McLaren 720S.

Alleen auto's uit Stuttgart

De autoshow op de parkeerplaats bij de voetbalclub zit erop. Na een matige seizoenstart in de Duitse Bundesliga brachten de directeuren een schriftelijke waarschuwing uit aan de voltallige selectie: parkeren voor het clubgebouw mag voortaan uitsluitend nog in een goedgekeurde auto van de zaak. In Stuttgart kunnen dat maar twee merken zijn: Mercedes of Porsche. Beide merken zitten met iets meer dan 10 procent van de aandelen vuistdiep in de voetbalclub. Sterker nog, jarenlang heette het stadion van de club de Mercedes-Benz Arena en was Mercedes de shirtsponsor.

De club eist dan ook dat de spelers zich uitsluitend nog vertonen in de zakelijke bolides die door de club ter beschikking worden gesteld. Wie toch in de 'verkeerde' exoot op het spelersparkeerterrein verschijnt, kan rekenen op een geldboete en zelfs een plek op de reservebank. Wat de voetballers moeten betalen als ze toch in een niet-Stuttgart-product komen, is niet bekend. Mij lijkt het helemaal geen probleem om de Cullinan thuis te laten en met de 911, Cayenne, S-Klasse of AMG GT naar het werk te komen.

Hoofdfoto: Lamborghini Urus S gespot door Dylan.

Bron: Bild

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