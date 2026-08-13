Voetballer rijdt 300 km/u en drift over rotondes in zijn BMW, moet de bak in

Als je zeer illegale snelheden gaat rijden op de openbare weg, is het misschien niet zo handig als je dat zelf gaat zitten filmen en op social media plaatsen. Dat is wel wat een 32-jarige voetballer deed.

De naam Connor Charlton zegt niemand iets, maar hij is een semi-profvoetballer in een regionale Engelse competitie. Hij is dus geen topvoetballer, maar kennelijk verdiende hij daarmee toch genoeg om een BMW X3 M Competition te kopen.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar Charlton maakte optimaal gebruik van de capaciteiten van zijn X3 M. Hij noteerde namelijk snelheden tot 307 km/u. Dan moeten wel alle begrenzers eraf gesloopt zijn, want zelfs met het optionele M Driver’s Package kun je niet harder dan 285 km/u. En waarschijnlijk was de auto ook nog wat gekieteld, want ook zonder begrenzer wordt het lastig om 300+ te halen.

Skills

Zijn absolute topsnelheid was dus 307 km/u, maar dit was zeker niet de enige keer dat Charlton achterlijk hard reed. In de boordcomputer waren ook snelheden van bijvoorbeeld 297 km/u en 281 km/u terug te vinden. Zo te zien was de snelweg redelijk leeg toen Charlton 300+ reed, maar hij was ook niet bang om gas te geven in druk verkeer. We zien bijvoorbeeld dat hij om bestelbusje heen drift op een rotonde. Eerlijk is eerlijk: de man heeft wel skills. Kijk zelf maar in de onderstaande video.

Vier jaar de bak in

In september 2023 ging het toch een keertje mis (heel gek) en crashte Charlton de BMW. De auto is daarna in beslag genomen. Een maand later werd de voetballer opgepakt. Dat is dus allemaal oud nieuws, maar nu heeft de rechter een vonnis geveld. Charlton werd schuldig bevonden aan tien aanklachten van gevaarlijk rijgedrag en vier aanklachten van belemmering van de rechtsgang. Hij probeerde namelijk ook andere mensen om te kopen om strafpunten op zich te nemen. Dat kan de rechter niet waarderen. Daarom draait Charlton voor vier jaar de bak en is hij voor vier jaar en zeven maanden zijn rijbewijs kwijt.

Bron: Telegraph

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