Bekende voetballer krijgt rijverbod na zoveelste verkeersovertreding

Gelauwerd profvoetballer Mohammed Salah heeft zijn sporen verdiend in de sport. Maar ook buiten de grasvelden komt Salah in het nieuws. De Egyptenaar, die inmiddels uitkomt voor Trabzonspor, wordt weleens gepakt door de politie.

Nadat Salah in 2018 al eens werd gefilmd terwijl hij achter het stuur zijn telefoon gebruikte, werd hij in 2022 met een Ferrari F8 Tributo geflitst op een 50 mijl per uur (80 km/u) weg met een snelheid van 63 mijl per uur (101 km/u). Geen schokkende overtredingen, maar als grote ster in de voetbalwereld toch ietwat onhandig.

Salah krijgt een rijverbod

Nu is het weer raak en grijpt de Britse politie in. Volgens The Sun reed Salah deze keer te hard in een elektrische Rolls-Royce Spectre (foto ter illustratie). Het gebeurde twee dagen nadat Salah had aangekondigd te vertrekken bij Liverpool FC, de club waarvoor hij in negen jaar grote successen beleefde. Hoeveel te hard Salah reed is niet bekend, maar wel dat het in een 30 mijl per uur (48 km/u) zone was. De voetballer was verplicht om te melden wie er achter het stuur van de EV zat, maar hij reageerde niet.

Daarom grijpen de Britse smerissen erg hard in. Salah krijgt een geldboete van 660 pond (769 euro), plus 120 pond (140 euro) aan gerechtskosten en een slachtofferbijdrage van 264 pond (307 euro). In totaal dus ruim 1.200 euro boete. Daar komt nog een vervelende straf bovenop: Salah krijgt een rijverbod van zes maanden. Tenminste, een Brits rijverbod. Omdat rijverboden nationaal worden geregeld, kan Salah wel gewoon in zijn nieuwe voetballand Turkije blijven rijden.

De autocollectie van Salah

Ik hoop maar voor Salah dat hij zijn autocollectie al naar Trabzon heeft verhuisd, want het is een aardig setje auto’s. Salah zou in ieder geval in het bezit van de volgende auto’s:Aston Martin DB12, Audi Q7, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT, Lamborhgini Aventador S, McLaren 765LT Spider, Mercedes-AMG SLS Roadster, Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé, Porsche 911 991 Turbo S en dus een Rolls-Royce Spectre

Hoofdfoto ter illustratie: Rolls-Royce Spectre gespot door lyon1845

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