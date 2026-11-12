Beste voetballers van de wereld krijgen sponsorauto’s waar ze wel in willen rijden

Topvoetballers zijn tegenwoordig meer fan van de Urus, Purosangue of Cullinan. Toch is de band tussen beroepsvoetballers en Bentley nog steeds levend. Dat bewijst Bentley met een samenwerking met de succesvolste voetbalclub van dit moment, Paris Saint-Germain.

De voetbalclub uit Parijs heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het summum van de voetbalwereld. Dankzij de financiële steun uit Qatar werd een topteam neergezet die de afgelopen twee jaar de Champions League wonnen. Daarnaast is PSG een wereldwijd lifestylemerk geworden, onder meer dankzij een samenwerking met Jordan.

Een volgende stap in het vermarkten van PSG sluit de club een deal met Bentley. Het Briste automerk wordt de komende twee seizoenen de Official Partner in de categorie 'luxe auto's' bij PSG. Volgens beide partijen gaat de samenwerking veel verder dan alleen een simpel logo op de boarding langs het veld in het Parc des Princes. De focus ligt op ‘exclusieve ervaringen, curated moments en gezamenlijke verhalen op het vlak van design, sport en cultuur’. Marketingblabla inderdaad.

De Bentley's voor de voetballers

De club en het automerk zeggen het niet expliciet, maar je mag ervan uit gaan dat Bentley als ‘Official Partner in de luxe automotive categorie’ wat auto’s beschikbaar zal stellen voor Mika Godts, Ousmane Dembélé en hun collega’s. Wie zien in ieder geval het hele gamma, van Torcal tot Flying Spur en een Continental GT Supersports. Ik zou als ik bij PSG een balletje zou trappen voor die laatste gaan.

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