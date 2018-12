Voilà, de Pirelli kalender voor 2019

Pirelli maakt niet alleen de F1-banden voor volgend jaar harder.

Of nou ja, misschien ook wel, want de tijden dat de Pirelli kalender nog écht een beetje racy was liggen al ver achter ons. 2010 was het laatste jaar dat de kalender nog echt draaide om, zoals de Engelstaligen het oneerbiedig zeggen, tits and tyres. Maar we leven nu in een andere wereld en de smeerlap die dat jaar de plaatjes schoot is onlangs aangeklaagd vanwege aanranding. Het moet dus allemaal wat decenter tegenwoordig, wat respectvoller en wat inclusiever. Hier en daar staan er zelfs een paar token dudes op de plaatjes van de nieuwe kalender…

Gelukkig is ook de editie van 2019 toch vooral weer een verering van de schoonheid van de vrouw. De onderwerpen van de kalender van dit jaar zijn de alombekende Gigi Hadid, baletdanseres Misty Copeland en actrices Laetitia Casta en Julia Garner. De plaatjes zijn geschoten door Albert Watson. Zijn naam ken je niet, zijn kiekjes wel. In het verleden schoot hij onder andere een van de bekendste foto’s van Kate Moss alsmede dé foto van Steve Jobs. Je weet wel, die ene waarop hij je indringend aankijkt, alsof je net gezegd hebt dat je Windows 7 best oké vindt werken.

Albert wilde graag dat elke foto een soort verhaaltje op zich vormt en heeft naar verluidt een heel script ontwikkeld voor de shoot. Of dat er vanaf spat mag je zelf bepalen na het checken van de pics, in de gallery! Waarschuwing voor als je dit pas na het weekend op het werk leest: het heeft niet veel om het lijf, maar sommige plaatjes worden in deze tijd en in bepaalde (werk)omgevingen waarschijnlijk als lichtjes NSFW beschouwd.