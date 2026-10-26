Elektrische auto publiekelijk opladen in Utrecht is nog steeds een probleem

Elektrisch rijden blijft in de provincie Utrecht een uitdaging waar ze nog wel even zoet mee zijn dankzij het overvolle stroomnet. Een aansluitstop geldt inmiddels voor de hele provincie en huishoudens worden opgeroepen om hun stroomverbruik beter over de dag te verdelen.

Deze ontwikkeling is niet nieuw. Sterker nog, al in 2024 was duidelijk dat de stroom op is in Utrecht. We zijn inmiddels twee jaar verder, dan kun je ervan uitgaan dat de grootste uitdagingen inmiddels wel zijn opgelost. Grapje. Nee natuurlijk niet.

Het probleem zit hem vooral in de avonduren. Tussen november en februari is het stroomverbruik volgens Energie voor Utrecht met name tussen 16.00 en 21.00 uur hoog, aldus RTV Utrecht . Mensen komen thuis, koken, zetten huishoudelijke apparaten aan en steken hun elektrische auto aan de laadpaal . Gemiddeld vindt 37 procent van het elektriciteitsverbruik van huishoudens tijdens deze piekuren plaats.

In Utrecht is dat extra lastig, omdat de provincie relatief weinig grote industrie heeft. In andere delen van Nederland kunnen afspraken met energie-intensieve bedrijven helpen om het verbruik tijdens drukke uren terug te schroeven. In Utrecht moet die verandering vooral van huishoudens komen.

Wasmachine uit, laadpaal later aan?

Volgens netbeheerder Stedin kan een relatief kleine gedragsverandering al verschil maken. Wanneer één op de vijf Utrechtse huishoudens de wasmachine niet meer tijdens de avondpiek gebruikt, daalt de belasting van het stroomnet naar schatting met 45 megawatt. Dat staat volgens Stedin ongeveer gelijk aan het gelijktijdige elektriciteitsverbruik van 15.000 tot 25.000 huishoudens.

Ook het opladen van elektrische auto’s op een ander moment kan helpen. Wie thuis een eigen laadpunt heeft, kan het laden bijvoorbeeld uitstellen tot later op de avond of de nacht. Behalve als je een BMW iX5 gaat rijden. Die gigantische accu heeft wel wat uurtjes nodig om helemaal vol te geraken.

Voor automobilisten die afhankelijk zijn van openbare laadpalen is deze boodschap nutteloos. Deze (grote) groep heeft niet altijd de mogelijkheid om zelf het laadmoment te kiezen. Die zijn al blij als er een plekje is bij de laadpaal.

De overheid en energiesector proberen huishoudens op verschillende manieren te stimuleren. Zo worden er plannen gemaakt om elektriciteit tijdens drukke uren duurder te maken. Volgens de Autoriteit Consument & Markt verwachten netbeheerders dat dit de piekbelasting landelijk met ongeveer 10 procent kan terugdringen. Ook bieden sommige energieleveranciers kortingen op thuisbatterijen, waarmee stroom op een later moment gebruikt kan worden.

Punten verdienen met stroom besparen

Vanaf november start Energie voor Utrecht met de app VermijddePiek!. Deelnemers koppelen hun slimme meter en krijgen inzicht in hun elektriciteitsverbruik tijdens de avondpiek. In de periode tot en met februari 2027 kunnen ze punten verdienen door hun verbruik op die momenten te verminderen. De deelnemers met de hoogste scores maken kans op een waardebon.

Dus eigenlijk zijn we weer terug in de kleuterklas. Doe jij netjes je best, krijg je een sticker van de juf. Op naar een volle stickermap. Hoera!

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