De volgende Benley Bentayga wordt gelukkig geen EV

Ooit had Bentley het idee om het vuur aan de schenen te leggen bij Rolls-Royce toen het de Bentayga lanceerde. De SUV, die overigens de bestverkopende Bentley van het moment is, moest op meerdere fronten het merk opkrikken. Maar van die plannen is weinig meer over nu zusterbedrijven Porsche en Audi aan het fundament van de aankomende Bentayga hebben lopen rommelen.

Hybride met V6

Het was namelijk aanvankelijk het idee om de volgende Bentayga volledig elektrisch te maken op het door Porsche aangepakte SSP advanced Sport-platform van Volkswagen. Jij als vertrouwd Autoblog-lezer weet natuurlijk dat de ontwikkeling van dat platform alles behalve soepel verloopt en uiteindelijk is uitgesteld tot ergens na 2030. Dit deed de plannen van Bentley zoveel opschudden, dat het zich nu genoodzaakt voelt om de nieuwe variant van de SUV op hetzelfde platform te zetten als de aankomende Audi Q9 en de Porsche SUV die boven de Cayenne komt te staan, de K1, meldt AutoCar.

Dit PPC-platform, waarop de volgende Bentayga zal rollen, heeft standaard een drieliter V6 met elektrische hulpmiddelen. En dat komt Bentley helemaal niet slecht uit, stelt topman Frank-Steffen Walliser. Volgens hem zorgt de verbrandingsmotor ervoor dat het veel makkelijker zal zijn om klanten te vinden voor de tweede generatie van de luxe SUV. De auto heeft een erg loyale fanbase die makkelijker over te halen is voor een PHEV-versie, dan voor een EV. Iets wat dan weer erg goed voor de cashflow van het merk is.

Eigenlijk wel prettig

De verandering van strategie geeft Bentley ook wat ademruimte, stelt Walliser. De druk is van de ketel om mensen te overtuigen dat ze aan het stroom moeten. Nadat het Britse merk eind dit jaar de volledig elektrische Barnato SUV zal introduceren, duurt het dan ook nog tot minimaal 2030 voordat er weer een nieuwe EV uit de fabriek in Crewe zal rollen.

Het grappige is overigens wel dat Bentley er nu al voor kiest om de Barnato niet als EV in de markt te gaan zetten, maar als ‘de volgende Bentley’. En dat terwijl uit eigen navraag blijkt dat het overgrote deel van Bentley-kopers juist staat te springen om een EV. Zeker als hij waarschijnlijk onderhuids hetzelfde is als de elektrische Cayenne, wat betekent dat ie tot wel 1.156 pk kan krijgen.