Volgende Bugatti one-off wordt een bonte mix

Onder de noemer 'Solitaire' kun je nu bij Bugatti terecht voor alles wat je hartje begeert. Zo trapte Michel Perridon de serie af met de merkwaardige Brouillard en daarna was er ruimte voor een regelrechte hommage aan de Veyron en diens geestelijk vader Ferdinand Piëch middels de FKP Homage. De volgende one-off is alweer onderweg voor een rijke verzamelaar en het wordt een bonte combinatie, al is er nog steeds geen ruimte voor iets nieuws op technisch front.

Na het bouwen van de laatste Chiron werd duidelijk dat Bugatti onder het nieuwe regime van Rimac het anders zou gaan doen. Niet volledig EV, maar wel voor een groot deel. De Tourbillon trapt het Bugatti onder Rimac af middels een 8.3 liter grote Cosworth V16, niet de W16 die door VAG ontwikkeld was. Toch hebben one-off-klanten nog niks gehad aan deze nieuwe V16, want de twee Solitaire-modellen gebruiken nog de motor en basis van de Chiron. Bij de FKP Homage ergens wel logisch, want die W16 vindt immers zijn oorsprong bij de Veyron waaraan het een eerbetoon is. Toch zou de bolide van Perridon een mooi eerste wapenfeit van de V16 kunnen zijn.

Volgende one-off wordt nog steeds geen Tourbillon

Volgens Supercar Blog wordt driftig gewerkt aan de derde Solitaire-Bugatti en zonder specifiek te zijn, zijn daar al wat dingen over gelekt. Zo zou het een mix worden tussen Tourbillon en Bolide, designtechnisch dan. We verwachten een Tourbillon-achtige basis, met de Bolide's X-wing-details om het geheel op te fleuren. De Bolide mag immers niet de straat op, de Tourbillon wel. Een bijzondere combinatie, we zijn benieuwd hoe het uitpakt. Er is wel een grote 'maar'.

Ondanks de mix tussen Bolide en Tourbillon is de volgende one-off van Bugatti technisch nog steeds geen Tourbillon. De nieuweling haalt nog steeds zijn basis bij de Chiron vandaan. Dus ook nog steeds de 8.0 liter W16 en niet de 8.3 V16. Ergens wel vreemd dat er sinds de onthulling van de nieuwe generatie Bugatti nog minstens drie modellen komen met de oude motor. Tegelijkertijd is de Tourbillon nog niet helemaal af, dus dat compliceert het wellicht extra. Nog even geduld en we mogen meekijken. Kopen wordt lastiger.