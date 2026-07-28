De enige handgeschakelde sedan met V8 blijft toch in productie!

Het was ooit zo normaal om een dikke sedan met V8 uit te rusten met een handbak, maar zo rond de tijd van de BMW M5 E60 en Audi RS 6 C5 begon het duidelijk te worden dat een automaat iets beter past bij een dergelijke auto. Alle sedans met V8 die nog over zijn, zijn inmiddels geswitcht naar automaat. Behalve bij Cadillac. De CT5 V Blackwing met zijn 6.2 liter grote V8 heeft een automaat, maar als jij met een handgeschakelde pook wil roeren mag dat ook. Nu de CT5 V aan het einde van zijn Latijn is, kunnen we alvast een kaarsje aansteken voor de handgeschakelde V8-sedan. Of toch niet?

De gebruikelijke clichés zijn van toepassing als je kijkt naar waarom een BMW M5, Audi RS 6 of Mercedes-AMG E63 al jaren niet meer handgeschakeld geleverd worden. Te weinig kopers, te weinig interesse, te weinig geld te verdienen vergeleken met de automaat. Bij een auto van dit kaliber past een automaat dan ook prima. Toch profiteert Cadillac er juist van dat iedereen overgestapt is, want daardoor is de CT5 V Blackwing de enige V8-sedan met handbak. Ook lijkt het erop dat de verdeling ongeveer 50/50 is tussen de handbak en automaat, waardoor de financiële propositie ook geen ramp lijkt.

Nieuwe Cadillac CT5

Helaas zien we een grote donderwolk in de verte als we kijken naar de Cadillac CT5 V Blackwing met handbak. Het merk gaat de CT5 binnenkort opvolgen met een hagelnieuwe vervanger, waarvoor al wel bevestigd is dat er wordt gekeken naar benzinemotoren. Ook gaan er al geluiden van een Blackwing-versie. Gezien de huidige ontwikkelingen hebben we echter geen vertrouwen in een V8-versie, laat staan eentje met handbak.

In een inmiddels verwijderd Instagram-bericht opgepikt door The Drive kon een verkoper van een Cadillac-dealer echter iets onthullen (wat ze dus wellicht niet mocht onthullen). Namelijk dat Cadillac spreekt van een natuurlijk ademende V8 gekoppeld aan een handbak voor de nieuwe Cadillac CT5 V Blackwing. Ja, echt: het merk gaat gewoon verder waar ze gebleven zijn. Of het dezelfde motor blijft wordt nog even een verrassing, want de 'LT4' 6.2 liter V8 in de huidige V Blackwing, goed voor 670 pk, heeft een supercharger.

Camaro

Het is nu nog zeker een hoop speculatie, maar het behouden van de V8 en handbak voor de Cadillac CT5 V Blackwing gaat hand in hand met een andere ontwikkeling uit de geruchtenmolen. Zustermerk Chevrolet zou namelijk werken aan een comeback voor de Camaro en net als Dodge kijken naar een sedanversie in plaats van een coupé om de auto wat minder niche te maken. Voor deze Camaro wordt ook een mooie aandrijflijn bewaard en geruchtmatig is dat dus diezelfde V8 met handbak. Zo kunnen de CT5 V en Camaro op dezelfde basis komen: dat scheelt.

Cadillac houdt de kaken nog even stijf op elkaar, zoals dat altijd gaat. Het merk bevestigd zoals al bekend was dat een nieuwe CT5 met benzinemotoren onderweg is. De huidige CT5 is bijna ten einde, dus we gaan wellicht iets zien in de komende tijd.