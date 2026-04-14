Volgende Nissan Juke gooit het over een andere boeg

Waar we de toekomstige Skyline GT-R waarschijnlijk aan ons voorbij zien gaan, geldt dat niet voor de nieuwe Juke. Joepie? De crossover gaat hiermee zijn derde generatie in. En wat krijgt de Juke 3.0? In ieder geval een nieuwe ontwerptaal, maar ook voor het eerst geen verbrandingsmotor.

Jep, deze nieuwe Nissan Juke is volledig elektrisch. Wie nog een Juke met hybride aandrijflijn wil, kan wel nog gewoon de HEV configureren. Hiermee wil Nissan langzaam maar zeker toewerken naar een volledig elektrische line-up in Europa. Precies op het moment dat alle andere automerken en vervolgens ook Brussel terugkrabbelt van zo’n zelfde doelstelling.

Specs?

De elektrische Juke staat op het CMF-EV-platform dat Nissan en Renault delen. Je kunt de basis kennen van de Nissan Ariya, Renault Megane E-Tech Electric en Renault Scenic E-Tech. De crossover gaat echter veel van zijn techniek delen met de nieuwe elektrische Leaf. De modellen worden dan ook gebroederlijk in dezelfde fabriek gebouwd in het Engelse Sunderland. Specificaties van het nieuwe Juke krijgen we nog niet, maar je kunt uit gaan van een 52- en 75-kWh batterij voor een actieradius boven de 600 kilometer en een vermogen van zo’n 220 pk.

Het uiterlijk

Als je naar de nieuwe Juke kijkt, zie je vooral veel hoeken en lijnen in de koets. Er zit nogal veel design op, om het zo maar te zeggen. Hij lijkt bijna uit steen te zijn gehouwen. Het is ook precies de bedoeling dat je je wat vreemd voelt bij het ontwerp. ‘’Juke heeft altijd gestaan voor gewaagd ontwerp en de wil om conventie uit te dagen. Met de derde generatie brengen we die ziel naar het elektrische tijdperk’’, zegt Clíodhna Lyon, vice-voorzitter van de marketingafdeling bij Nissan.

Ergens in de lente van 2027 moet de nieuwe en elektrische Nissan Juke klaar zijn om de showrooms te vullen. Hij heeft grote schoenen om te vullen. De twee voorgaande Jukes waren, ook in Nederland, een groot succes. Er zijn er meer dan 1,5 miljoen van verkocht in Europa. Gaat deze Juke daar een goed vervolg aan geven denk je?