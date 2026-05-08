Stellantis bevestigt: nieuwe Opel krijgt Chinese onderdelen voor de betaalbaarheid

De relatie tussen Leapmotor en Stellantis is een ingewikkelde. Ik zal het proberen simpel uit te leggen. Je hebt Leapmotor, het Chinese automerk, dat gewoon in China actief is. Dit bedrijf heeft samen met Stellantis een nieuw bedrijfje opgezet genaamd Leapmotor International of kortweg LPMI. Later breidde de Europese activiteiten uit naar Zuid-Amerika, Azië-Pacific en het Midden-Oosten, Afrika en Mexico. In deze joint-venture heeft Stellantis 51 procent van de aandelen en Leapmotor de overige 49 procent. Volg je het nog?

Die samenwerking gaat best wel lekker. In de eerste 18 maanden verkocht Leapmotor meer dan 40.000 exemplaren van de T03 en C10. Lang niet slecht voor een nieuw, onbekend, Chinees merk. Daarom ziet Stellantis er wel heil in om het partnerschap uit te breiden en Leapmotor groter te maken binnen het concern.

Opel C-SUV

Allereerst moeten meer Stellantis-merken gaan ‘’profiteren van LPMI-componenten’’. Oftewel: de onderdelen in de Leapmotor-auto’s komen ook in auto’s van andere Stellantis-merken. Dit gebeurt in ieder geval bij Opel. Een nieuwe elektrische SUV van Opel krijgt Leapmotor-hardware.

Stellantis heeft het over een ‘C-SUV’ die naast de Frontera, Mokka en Grandland wordt geplaatst. Waar je hem precies moet plaatsen, is niet duidelijk. Ergens in 2028 moet ie op de markt komen. Hoe dan ook, door de Opel te voorzien van Chinese onderdelen moet de EV goedkoper worden voor Europese klanten én het bouwproces versnellen.

Nog meer plannen