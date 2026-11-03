Volgens Duitsers is deze Chinees de mooiste auto van dit jaar

Een auto ontwerpen is niet meer wat het geweest is. Als je er een prestigieuze ontwerp prijs mee wilt winnen, heb je niet meer dan een schaar, een lijmstift en wat oude auto advertenties nodig. Je knipt wat onderdelen uit en plakt ze bij elkaar op een los a4'tje en voilà, er staat een prijswinnende auto op papier.

Wij hebben nooit het idee gehad dat ze in China nu heel erg hard werken aan een goed design voor hun auto's. In plaats daarvan lijkt het er vooral op dat ze de nodige 'inspiratie' halen uit alles wat uit Europa komt en dat een beetje vermengen met wat Amerikaanse invloeden en daarmee uitkomen op iets unieks. Er zijn toch een schrikbarend aantal Chinese auto's die erg lijken op Porsches, Range Rovers, Defenders (en Freelanders) en zelfs Ferrari's. En blijkbaar is dat inderdaad een succesformule, want de iCaur V23 van moederbedrijf Chery gaat dit jaar aan de haal met een van de meest prestigieuze designawards ter wereld.

Wat betekent die prijs eigenlijk?

Het bastaardkind van de Land Rover Defender, Ford Bronco, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-Klasse en de Nissan FJ Cruiser heeft namelijk het Duitse Red Dot Design Award: Design Concept 2026 gewonnen. Iets wat schijnbaar binnen de industrie gezien wordt als de 'Oscar van Design'. Voor de goede orde: wij zien ook niet waarom.

Toch kunnen we wel enigszins verklaren waarom deze samensmelting van de verkeerde elementen van 's werelds meest herkenbare ruige SUV's de prijs heeft kunnen winnen. En dat heeft er niets mee te maken dat de jury met geblindeerde brillen in een verduisterde ruimte uit een line-up van auto's moest kiezen. Het heeft er simpelweg mee te maken dat Red Dot een 'pay to play' constructie aanhoudt. Dat betekent dat je moet betalen om überhaupt een ontwerp in te mogen zenden, maar dat je ook nog eens verplicht bent om bepaalde marketingmiddelen moet afnemen als je inderdaad 'wint'.













Het werkt wel

Maar het maakt niet uit hoe we ernaar kijken, en of we het ontwerp van de auto daadwerkelijk zo noemenswaardig vinden dat het een prijs verdient, hij verkoopt als een tierelier. In China zijn er inmiddels al meer dan 100.000 van verkocht. Een prestatie in een markt waar blijkbaar nog amper auto's verkocht worden. Daarnaast zijn er ook al meer dan 100.000 van verkocht buiten de Chinese grenzen.

Het kan ook zijn dat de relatief lage prijs van nog geen 100.000 yuan (omgerekend ruwweg 13.500 euro) ook iets te maken heeft met zijn succes in China. De technische specificaties zijn namelijk net bepaald om over naar huis te schrijven. Met een 60 kWh metend accupakket en 401 kilometer op de CLTC-methode (wat uitkomt op amper 300 kilometer in de WLTP), 136 pk en een topsnelheid van 140 km/u gooit hij niet bepaald hoge ogen.

Mocht je nu toch geïnteresseerd zijn, dan hebben we goed nieuws. iCaur (voorheen iCar) heeft plannen om de auto ook in Europa te lanceren. Dan zal hij ongetwijfeld meer dan het dubbele gaan kosten. Wanneer? Dat weten we nog niet.

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