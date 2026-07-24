Verstappen legt uit waarom z'n teamgenoot dichtbij blijft - 'talent wordt bestraft'

Vroeger was alles beter. Benzine was goedkoop, auto's waren betaalbaar en als je een Formule 1-race keek, dan wist je wat er precies gebeurde. Helaas zijn die tijden voorbij en dat doet Max Verstappen pijn. Niet omdat hij last heeft van de benzineprijzen of auto's niet kan betalen, maar omdat hij vindt dat hij oneerlijk bestraft wordt door de nieuwe Formule 1-regels.

De onvrede over de huidige staat van de Formule 1 steekt Verstappen niet bepaald onder stoelen of banken. Hoewel hij toegeeft dat hij er de laatste tijd wat minder mondig over is, denkt hij wel dat het grote publiek inmiddels doorheeft dat de sport er niet beter op geworden is. Volgens de Limburger beginnen mensen op te merken dat het racen niet gaat zoals het hoort.

Pure winst is geen winst

Waar Verstappen vooral over struikelt is dat hij het idee heeft dat talent bestraft wordt. "In elke raceklasse geldt dat als je tijd wint in een bocht, dat gewoon pure winst is. Je wordt daarna normaal gesproken niet gestraft op het rechte stuk", verklaart hij. Daarmee doelt hij vanzelfsprekend op het management van de elektrische systemen dat nu in de F1-bolides moet gebeuren. Daarmee kan makkelijker gecompenseerd worden.

En dat is dan ook een reden dat teamgenoten dit jaar veelal dicht bij elkaar rijden. Deze andere manier van racen zorgt er volgens de viervoudig wereldkampioen voor dat talent het verschil niet meer maakt. "Je mag het verschil niet maken, omdat je daar op het volgende rechte stuk direct voor gestraft wordt." Met andere woorden: dat Hadjar Verstappen beter lijkt bij te kunnen houden dan zijn voorgaande teamgenoten, is enigszins te verklaren.

Inhalen is te makkelijk geworden

Dat de nieuwe regels voor meer inhaalacties zorgen, is inmiddels wel duidelijk. Toch zijn deze 'niet echt', stelt Verstappen. De inhaalactie op Hamilton waar hij de 'actie van de maand award' voor kreeg, was volgens hem niets anders dan het indrukken van de boostknop. Daardoor kreeg de Limburger ineens meer vermogen en kon hij de Brit lachend inhalen.

En hoewel dat laatste wellicht leuk is om te zien, denkt Verstappen dat de echte fans hier met argusogen naar zullen kijken. Die weten dat het allemaal nep is en dat dit soort acties eigenlijk niet horen te kunnen.

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