Volgens NCAP is er nog meer controle op de bestuurder nodig om ADAS te verbeteren

Moderne auto's zitten vol software, sensoren en camera's die de bestuurder kunnen helpen met het veilig rijden. Maar hoewel het idee in de basis goed is, ziet menig automobilist de piepjes, plingeltjes en stuuringrepen die deze systemen met zich meebrengen, vooral als irritatie. Dat kan volgens Euro NCAP opgelost worden met nog meer software, sensoren en camera's.

Uitzetten zou niet nodig moeten zijn

Volgens de Europese veiligheidsinstantie is het namelijk een probleem als deze zogenoemde ADAS-systemen puur op basis van statische parameters ingrijpen. Dat maakt dat elk systeem anders werkt en dus anders reageert. Het maakt het voor de bestuurder tot op zekere hoogte onvoorspelbaar en vooral irritant, waardoor deze er in veel gevallen voor kiest om de rijhulpsystemen in z'n geheel uit te zetten, wat dan weer het hele doel voorbij streeft.

De NCAP stelt dan ook dat rijhulpsystemen intelligenter moeten worden. Ze zouden zich moeten aanpassen aan de bestuurder, moeten weten in wat voor staat deze is en waar deze mee bezig is. Nu is het vooral andersom, waarbij de bestuurder continue gecorrigeerd wordt. Met andere woorden: de auto zou moeten weten als de bestuurder alles onder controle heeft, en daardoor dus niet of minder heftig moeten ingrijpen als deze dichtbij de wegbelijning komt.

Meer camera's in het interieur

Maar om dat mogelijk te maken is meer software nodig die meer informatie uit meer sensoren en camera's haalt. Zo stelt de NCAP dat het goed zou zijn als er een beter beeld van de bestuurder en zijn positie gemaakt zou moeten worden. Op basis hiervan kan beter geïnterpreteerd worden hoe hij zit, of hij is afgeleid en of hij actief aan het rijden is. Dat betekent onder andere dat er meer camera's en slimme AI-software in de auto geïmplementeerd zouden moeten worden.

Deze extra sensoren zouden overigens ook de veiligheid ten goede kunnen komen, aangezien hiermee bepaald kan worden hoe airbags het beste af kunnen gaan in geval van een crash. Dit zou in theorie aangepast kunnen worden aan de geobserveerde zitposities van de inzittenden. Ook zou het beeldmateriaal geanalyseerd kunnen worden om ADAS-ontwijkende praktijken te herkennen, zoals het gebruik van nep-gordels om ervoor te zorgen dat de auto niet zeurt dat de bestuurder zijn gordel weigert te dragen.

1.900 kilometer over drie landen

Autofabrikanten zullen dit advies van Euro NCAP waarschijnlijk met enige boosheid lezen. Het enige wat zij zien is nog meer kosten en nog meer werk dat ze in de prijs van de auto moeten doorberekenen, terwijl de klant er niet op zit te wachten.

Toch gaat de veiligheidsinstantie nu al meer op een goede werking van rijhulpsystemen testen. Voor het eerst in de geschiedenis van de NCAP worden tests in de echte wereld gedaan. Om te zien hoe vervelend en irritant de ADAS-systemen zijn, worden de testauto's over meer dan 1.900 kilometer verdeeld over drie verschillende Europese landen gereden. Daarbij wordt elke actie van de rijhulpsystemen vastgelegd en met een basismeting vergeleken. Alles om uit te vinden wat voor het effect het heeft op de eindgebruiker.