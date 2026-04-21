Van Der Garde: Verstappen nog voor 2028 weg bij Red Bull

Zoals inmiddels bekend vertrekt Gianpiero Lambiase bij Red Bull aan het eind van 2027. De rechterhand van Max Verstappen maakt de overstap naar de concurrent: McLaren. Wat Verstappen gaat doen? Vooralsnog lijkt het erop dat hij langer trouw blijft aan de rode stier dan Lambiase dat doet, maar oud F1-coureur: Giedo van der Garde ziet dit toch anders.

Verstappen eerder weg dan Lambiase?

Van der Garde is ervan overtuigd dat onze viervoudig F1 wereldkampioen nóg eerder weg gaat bij Red Bull dan Lambiase. Dat beargumenteerd hij in een column in Formule 1 Magazine. De F1-analyst geeft als reden dat hij denkt dat Max een auto wil waarmee hij races en titels kan winnen en dat Red Bull laat hierin steken liggen. Daarom zal Max na dit seizoen de volgende stap zetten, aldus Van der Garde.

Maar lukt het Max wel om eerder weg te gaan? Zijn contract loopt nog tot en met 2028, al wordt er wel gesproken over een mogelijke prestatieclausule die hij ingebouwd zou hebben. Als deze getriggerd wordt, wat afhankelijk is van meerdere situaties, krijgt de viervoudig wereldkampioen het mogelijk voor elkaar om weg te kunnen gaan als hij het niet meer ziet zitten. Wat Van Der Garde claimt zou in principe dus alleen kunnen als de clausule ook daadwerkelijke in werking gaat.

Daarnaast zou er nog een kans bestaan dat een rivaliserend team het contract van Max afkoopt bij Red Bull. Ook hierover zijn geruchten geweest en zou het gegaan zijn over bedragen van meer dan 100 miljoen euro.

Dus, of dit Van der Garde het goed heeft of wat populistisch brabbelt, laten we aan jullie. Waar zetten jullie je geld op in? Gaat Max echt eerder weg of zwaaien we alleen Lambiase uit?