Fraaie Volkswagen op Marktplaats is verrassend uniek in Nederland

De Volkswagen (Passat) CC werd het stijlvolle alternatief voor een Passat, vandaar dat de geuzennaam Passerati nog wel eens wordt gebruikt. Omdat een vierdeurs coupé al een moeilijk voorstel is soms, laten merken het wel om ook nog eens een stationwagon-versie uit te brengen. Voor de tweede Passerati genaamd Arteon besloot Volkswagen dat na de facelift toch te doen. En ook nog eens een blubberdikke sportversie als Arteon R uit te brengen. Een combinatie van die twee kon ook, alleen niet in Nederland. Tenzij je Marktplaats aanzwengelt.

Je mag best weten, als Volkswagen Passat-liefhebber is de Arteon R Shooting Brake een favoriet van ondergetekende. Een zo goed als volledige Golf R-aandrijflijn in een erg chique ogende stationwagon, ja, dat bevalt wel. Nederland kreeg de Shooting Brake-versie wel, maar enkel als 2.0 TSI met 190 pk of 1.4 TSI eHybrid met 218 pk. De R werd ons niet gegund en als je ziet wat je voor een Golf R moet aftikken is dat ergens wel logisch.

Dankzij Marktplaats krijgen we een blik op wat we missen. De Volkswagen Arteon R Shooting Brake heeft dezelfde 2.0 TSI als de motor die we wel kregen, maar dan met ongeveer de specs van de Golf R. Dat betekent 320 pk, altijd de DSG-bak en een 0 naar 100-tijd van 4,9 seconden. Ook krijg je natuurlijk Volkswagen's 4Motion-vierwielaandrijving met een torque vectoring-systeem, waardoor deze 1.778 kg zware estate ook nog een beetje de bocht om moet kunnen. Het voordeel van de Shooting Brake is in theorie meer laadruimte, al gaat het om 563 liter voor de liftback en 565 liter voor de Shooting Brake. Wel geniet je van 90 liter extra als je de banken neerklapt om tot 1.632 liter te komen.

Zeldzaam

Officieel zijn er dus niet zo veel exemplaren van de Volkswagen Arteon R Shooting Brake in Nederland. Het is wel typisch zo'n auto die veel hier naartoe gehaald wordt, want in Duitsland werden ze wel verkocht en als je bereid bent om een flinke BPM-som te betalen is typegoedkeuring zo gepiept. Nu ze een paar jaar oud worden gebeurt dat her en der en drie van die exemplaren staan op Marktplaats. Deze witte is de goedkoopste en je lijkt er een nette auto mee te kopen.

De Arteon R was er natuurlijk in dat heerlijke blauwe kleurtje, maar op deze witte moet je het doen met blauwe details. Stiksels, remklauwen, dat soort werk. Binnenin krijg je de welbekende VW-cabine met Virtual Cockpit, helaas wel het Golf 8-stuur met touchpads in plaats van knoppen. Ach, als dat het ergste is, heb je er vast een fijne auto aan.

Kopen

Deze witte Volkswagen Arteon R Shooting Brake is dus de goedkoopste van Marktplaats. Je koopt dan eentje uit 2022 waar in vier jaar tijd een best forse 176.353 kilometer op is gezet. Lekker kilometers vreten dus, dat kan de volgende eigenaar ook. Ben jij dat? Dan moet je 32.750 euro overmaken naar de verkoper op Marktplaats.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover