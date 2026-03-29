Volkswagen-baas: we waren een beetje de weg kwijt

Soms gaat het niet om fouten die je maakt, maar om hoe je ervan leert. Herstel: dat is eigenlijk altijd het beste. Autofabrikanten beweren vaak dat de consument niet goed weet wat ze willen, maar recent lijkt de consument toch impact gehad te hebben op hoe Volkswagen de toekomst inziet. CEO Thomas Schäfer legt uit hoe Volkswagen een beetje de weg kwijt was, maar dat nu probeert te herstellen.

Ondergetekende als Passat-rijder heeft wel eens georeerd over de 'huiselijkheid' van een Volkswagen. Vrijwel alles lijkt doordacht met oog voor luxe en comfort. Er zijn maar weinig keuzes waarvan ik denk: dat had veel beter gekund. Dat geldt voor bijna elk Volkswagen-model, in ieder geval uit de "Piëch-tijd".

Het nieuwe Volkswagen

Toch moet je als merk innoveren. Volkswagen probeerde dat vanaf de Golf VIII in 2019 door de hele cabine te herzien. Dashboard met knoppen werd touchscreen met vrijwel alle functies op het touchscreen, inclusief sliders voor de temperatuur en volume bijvoorbeeld. Knopjes op het stuur werden touchpads. Ja, het strijkt het design en theoretische functionaliteit van de cabine aalglad, wat voor de introductie van de ID-serie goed paste bij de futuristische insteek. Toch lijkt dit niet het toppunt van handigheid geweest te zijn voor de gebruiker. Volkswagen luisterde en bracht knopjes al terug naar het stuur, maar nu gaat ook de rest van het dashboard op de schop met de nieuwe ID. Polo.

Niet onderhandelbaar

CEO Thomas Schäfer legt uit aan TopGear hoe hij erover denkt. Hij geeft toe dat Volkswagen langzaam maar zeker een verkeerde koers aan het bevaren was. Met een goede portie zelfreflectie waarin hij de keuze om voor de Golf 8-cabine te gaan een niet zo beste noemt. Volgens de baas is het vrij simpel: vroeger zetten we gewoon op een rijtje welke features een auto moest hebben, wat ten koste ging van hoe fijn mensen het eindproduct vinden. Nu is het simpel: voor wie is de auto? Dat is hetgeen wat Volkswagen het belangrijkst vindt: hoe de beoogde koper de auto ervaart.

Vandaar dat Schäfer een nieuwe richting inslaat met een paar zaken die de grote baas "niet onderhandelbaar" noemt. Het zijn eigenlijk allemaal bekende zaken. Bijvoorbeeld de terugkeer naar simpele cabines met veel fysieke toetsen om de functies te bedienen. Waaronder een ronde volumeknop, echte knoppen voor de belangrijkste zaken van de climate control en, jawel, vier raamknopjes. Wie een Volkswagen ID-product heeft weet wellicht dat er maar twee raamknopjes zitten met een 'rear'-schakelaar voor de achterramen. Niet alleen zijn dat soort zaken ietwat ongewoon voor een VW, er zit ook duidelijk een snufje kostenbesparingen aan vast.

Ook de terugkeer naar bekende namen. ID. Polo wordt de nieuwe strategie: waar mogelijk worden namen van reeds bekende Volkswagens gebruikt voor de EV's. De ID.4 zou de ID. Tiguan worden, de SUV-versie van de Polo wordt net als de benzineversie de ID. Cross en voor de volgende generatie Golf galmt de naam ID. Golf al door de wandelgangen. Zo moeten de auto's net even wat meer Volkswagen voelen, in plaats van de nogal klinische benamingen uit de ID-reeks.

Volkswagens moeten een 'vriendelijk en herkenbaar design krijgen dat kwaliteit uitstraalt', volgens Schäfer. Ja, dat is een hoop marketing-hoohah, maar in ieder geval zou de nieuwe designtaal wat eenvoudiger en herkenbaarder moeten worden. Ook hier lijkt de nieuwe ID. Polo een voorbode van dat idee. Schäfer onthult nog iets wat hij niet onderhandelbaar vond: deurgrepen. De ID-modellen experimenteerden met nieuwe deurgrepen, maar op de ID. Polo is al te zien dat het merk terugkeert naar de grepen die al jaren gebruikt worden.

De boeman

Volgens de chef van de technische divisie van Volkswagen, Kai Grünitz, is het heel simpel om aan te wijzen waar het mis ging. Tenminste, zo expliciet wordt het niet gezegd, maar volgens de technische topman die al 30 jaar in het vak zit, gaat het om de relatie tussen ontwerper/technicus en CEO. Volgens Grünitz volgen die eerste vooral op wat die laatste graag wil, zoals je eigenlijk wel verwacht. In die cyclus hadden bazen als Ferdinand Piëch en Martin Winterkorn een goed oog voor wat de consument wilde, maar 'als dat verandert, volgen ontwerpers en technici soms met een beetje tegenzin gewoon op wat de baas wil'. Waarmee Grünitz toch een beetje lijkt te impliceren dat de voorganger van Thomas Schäfer, Herbert Diess, daar niet het beste oog voor had. Hopelijk doet Schäfer het beter, maar we durven toch voorzichtig hoop te vestigen op het nieuwe gamma van Volkswagen.