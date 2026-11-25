Volkswagen Nederland heeft slecht nieuws. Aan Autoblog.nl laat VW weten dat de hete Volkswagen T-Roc R niet naar Nederland zal komen. De reden hiervoor laat zich raden...

Vorige week deden we nog een voorzichtig vreugdedansje toen Volkswagen het doek trok van de gloednieuwe T-Roc R. Een compacte crossover met 333 pk, vierwielaandrijving, een Drift-modus en standaard 19-inch Zandvoort-velgen; het klonk op papier als een kleine SUV die we wél zouden willen hebben. Inmiddels staat de auto in Duitsland in de configurator, maar op Volkswagen.nl schittert hij door afwezigheid.











Navraag van Autoblog.nl bij Volkswagen Nederland levert helaas een domper op. De VW-woordvoerder bevestigt dat de Volkswagen T-Roc R helaas niet naar Nederland zal komen. De reden: de BPM zou de T-Roc vanwege zijn uitstoot veel te duur maken. Hoe duur? Dat weten we niet exact, maar we kunnen wel een inschatting maken.

De Golf R levert Volkswagen namelijk wel in Nederland. Die heeft ook een 333 pk sterke 2.0-liter viercilinder. Daar rekent de overheid bijna 33.000 euro BPM over waardoor de Golf 89.990 euro kost. Oei. De net wat zwaardere en minder aerodynamische T-Roc R zou hier dus moeiteloos richting de 95.000 euro schieten. Dat krijg je in ons land aan vrijwel niemand meer verkocht.

Wat missen we?

Da's echt zonde. Naast 333 pk en 420 Nm koppel krijg je een elektrische compressor die het turbo gat dichttimmert, adaptieve dempers (DCC), torque vectoring op de achteras en zelfs een speciale rijmodus die is afgestemd op de Nürburgring Nordschleife. In precies 5,0 seconden knalt de 4,37 meter lange crossover naar de 100 km/u en de koek is pas op bij 250 km/u.

Wat kost de Volkswagen T-Roc R in Duitsland?

In zijn thuisland heeft de hete crossover geen last van Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen. Daar staat de Volkswagen T-Roc R dan ook in de configurator vanaf 59.995 euro. Dat is ietsje duurder dan de Cupra Formentor VZ in Duitsland. Die heeft ook 333 pk en kost er 57.895 euro. Kopers in deze klasse kunnen ook gaan voor een BMW X1 M35i. Die heeft wel 33 pk minder en kost iets meer met een vanafprijs van 65.600 euro in totaal.

Kortom, bij de oosterburen koop je de sterkste SUV van Volkswagen in Europa van dit moment voor net geen 60 mille. Hopelijk zijn er wat liefhebbers die, net als bij de Formentor VZ5, wat exemplaren uit Duitsland naar Nederland halen.