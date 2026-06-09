Volkswagen Caddy krijgt nieuw interieur maar mist belangrijkste onderdeel

Sinds eind maart weten we dat er een vernieuwde Volkswagen Caddy aan zit te komen. Destijds deelde VW alvast de specificaties en uiterlijke veranderingen. Nu is het interieur aan de beurt. Daar maakt Volkswagen wat mij betreft een grote misser. Wie hoopte dat VW eindelijk haar ergonomische zonden zou opbiechten en fysieke knoppen zou terugbrengen in deze klusbus, komt bedrogen uit.

De interieur-ergonomie van de huidige generatie Volkswagens is de afgelopen jaren een geliefd mikpunt van kritiek geweest. Zelfs de topman van Volkswagen gaf ruiterlijk toe dat het weghalen van fysieke knoppen een fout was. Daarom kwam er een nieuw interieurontwerp met een extra rij echte knoppen . Die vlieger gaat echter niet op voor de Caddy.

Nieuwe Caddy mist knoppen

Stap in het werkpaardje en het eerste dat je opvalt, is het vrijstaand infotainmentscherm van 12,9 inch. Dat oogt modern en draait gelukkig op snellere software, maar mist de fysieke knoppen aan de onderkant. In plaats daarvan is er een aanraakgevoelige slider voor de verwarming. VW heeft hier wel aan geklust: de blauwe en rode kleuren kunnen nu oplichten in het donker. Joepie… Gelukkig zijn de knoppen op het stuur wel echt, zal ik maar zeggen.

Goed, ik parkeer mijn frustratie over het knoppengebrek maar even. Verder zit er namelijk altijd het digitale instrumentencluster genaamd Digital Cockpit Pro in de Caddy. Daarnaast kun je je telefoon draadloos opladen in het busje en zijn er twee USB-C-poorten.

Wat moet dat kosten?

De Nederlandse prijzen zijn op dit moment nog niet bekend, maar die in Duitsland wel. De Caddy Cargo met een korte wielbasis gaat er voor tenminste 26.480 euro ex btw. De duurste versie is de Maxi-uitvoering van 31.565 euro ex btw.

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