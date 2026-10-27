Volkswagen gaat Chinees Xpeng-platform ook in Europa gebruiken

Volkswagen grijpt steeds meer naar creatieve oplossingen om uit de benarde situatie te komen waar het inzit. Dat betekent niet dat de Duitsers vol gaan inzetten op de verkoop van VW-worsten, het grijpt naar iets wat niet bepaald een succes is gebleken in China met de hoop dat het hier in Europa wel gaat lopen...

Weet u nog dat Volkswagen een samenwerking aanging met Xpeng om in China de Chinese markt zo goed te kunnen bedienen dat de Chinezen wel moesten kiezen voor een VW-Xpeng? Dat plan verliep niet helemaal zoals gehoopt. De auto's die de twee merken samen ontwikkelden en produceerden werden niet bepaald met open armen ontvangen. En dat is wellicht het understatement van de maand. Volkswagen had namelijk als doel om zo'n maandelijks 3.600 stuks van de ID. Unyx 08 te verkopen, maar wist er slechts 267 per maand te slijten.

Het gaat alleen om het platform

Wat doe je dan als de zaken zowel in Europa als in China niet zo goed gaan? Dan combineer je de twee. Eerst was VW namelijk al van plan om de VW-Xpengs in z'n geheel naar ons continent te halen. Maar daar komt het nu blijkbaar van terug. Als de auto's in China al geen aandacht krijgen, dan is het aannemelijk dat het hier ook niet gaat gebeuren. Toch betekent dat niet dat het platform waarop ze gebouwd worden niet interessant kan zijn.

De top bij VW is dan ook aan het bekijken of het een goed idee is om het Xpeng-platform te gebruiken voor toekomstige Europese EV's van zowel VW, Cupra en Skoda. Dat meldt het Duitse Manager Magazin op basis van anonieme bronnen die betrokken zouden zijn met de plannen. Het zou hierbij gaan om bijna de hele vloot, want bestuursvoorzitter Thomas Schaefer van Volkswagen zou in zijn aankondiging van de plannen moeten gaan vertellen dat het hierbij zou gaan om ruim 75 procent van alle toekomstige auto's van het concern.

Makkelijk 5 miljard besparen

Volgens de ingewijden zou het overstappen op het Xpeng-platform VW zo'n 4 tot 5 miljard euro kunnen besparen. Dat klinkt als een makkelijke keuze, maar dat is het niet. Er zouden namelijk ook mensen zijn die zich afvragen of dit simpele plan wel zo simpel is als het lijkt. Er worden vragen geopperd over het aanpassen van het platform naar de strengere Europese eisen, en wat dit gaat kosten. Ook staan er vraagtekens bij de verdere doorontwikkeling van het platform en de kosten die hierbij ontstaan.

Daarnaast bestaan er ook tegenstanders van de plannen. Of eigenlijk meer aanhangers van de samenwerking met Rivian. Deze zou namelijk op nogal losse schroeven komen te staan. VW investeerde bijna 6 miljard in Rivian om ondermeer toegang te krijgen tot de technologie en de software van de Amerikanen. Ook zouden de twee samenwerken aan oplossingen voor de Westerse markt. Die rol valt grotendeels weg voor Rivian, aangezien deze dan wordt overgenomen door Xpeng.

Wat denk jij. Worden de ID.Golf, ID.Passat en Skoda Enyaq onderhuis een halve Xpeng?

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