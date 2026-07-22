Je vraagt je echt af waar Volkswagen eigenlijk mee bezig was

Dat het niet zo lekker gaat bij Volkswagen, is u inmiddels bekend. Hoe het zover heeft kunnen komen, waarschijnlijk ook. Maar u wist ongetwijfeld nog niet dat alle merken onder de VW-vlag zich nog niet heel erg als groep hadden gedragen. Tenminste, niet als het op productie van auto's aankomt.

Een paar maanden geleden werd er keihard aan de alarmbellen getrokken door CEO Oliver Blume van Volkswagen. Er moesten 100.000 man weg en vier fabrieken gesloten worden. Een paar weken later konden de fabrieken gewoon open blijven, maar moet er wel 140.000 man uit. Maar er is ook goed nieuws: ergens vorig jaar werd er een bezuiniging van 20 procent waargemaakt. Dat zorgt ervoor dat er iets minder met de botte bijl ingegrepen hoeft te worden, maar dat Blume nu in staat is om te werken met een bot slagershakmes.

Jarenlang onnodig dure productie

Mogelijk wordt dat gigantische mes ooit nog een scalpel, want er zijn blijkbaar nog steeds verbeterpunten te vinden die Volkswagen als groep nog niet eerder had benut. Zoals je wellicht weet, worden auto's van de merken onder VW allemaal in fabrieken van deze merken gemaakt. Audi's komen uit de Audi-fabriek, Skoda uit de Skoda-fabriek en VW's uit de VW-fabrieken. Zo gaat het al jaren. Maar wat blijkt nu? Dat dit een enorme, en vooral onnodige kostenpost oplevert.

Daarom is het bestuur van het concern vanaf nu van plan om te kijken waar het het goedkoopst is om een nieuw model te laten produceren en dit niet meer door merkwaardes te laten leiden. Een voorbeeld dat wordt gegeven is het verschuiven van de productie van de opvolger van de VW ID.4 (VW Tiguan) naar Tsjechie. Daar kan hij voor aanzienlijk minder geproduceerd worden, terwijl dit tot dusver eigenlijk productiegebied was van Skoda. Sterker nog, VW heeft geen eigen fabrieken.

Synergie

Het lijkt er dus heel sterk op dat de autofabrikant voor het eerst kijkt naar echte synergie, naar het meest halen uit de gezamenlijke kracht die de combinatie van merken kan opleveren.

Over dat laatste zijn overigens al ideeën. De productiekosten per auto moeten omlaag naar zo'n 3.000 euro. In veel gevallen ligt dat nog ver daarboven, vooral in de Duitse fabrieken. Er wordt gezegd dat de fabriek in Hannover verreweg het duurst is. Daar kunnen productiekosten in sommige gevallen de vijf cijfers aantikken. De overige fabrieken zitten vooralsnog rond de 4.000 euro per auto, en dat is de 20 procent bezuiniging al meegerekend. Er moet dus nog een keer een kwart af. Dat is best veel...

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