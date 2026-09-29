Volkswagen gaat goedkope accu's ook in duurste EV's verwerken

De LFP-batterij, die vooral te boek staat als goedkoop en betrouwbaar, wint nog steeds aan terrein. En hoewel er ondertussen de nodige veelbelovende andere goedkope en beter presterende chemische samenstellingen worden, ziet Volkswagen toch toekomst in de bestaande technologie. Zoveel toekomst dat het van plan is om in samenwerking met een Chinese partij meerdere Europese productielocaties te openen.

Naast de gestandaardiseerde NMC-accu's en de opmars van zoutbatterijen, laat de LFP-batterij zich maar niet uit de weg slaan. De batterijtechnologie die aanvankelijk als zwaar, traag, maar vooral goedkope optie gezien werd, is inmiddels zo ver doorontwikkeld dat het trage er wel vanaf is. De snelst ladende auto's van de wereld hebben tegenwoordig een LFP-accu tussen de wielen liggen.

Hard nodig in Europa

Maar waar je je kunt afvragen of de rek er bij de LFP-batterij er wel een beetje uit is, wordt er nog vol op progressie geboekt met de NMC-accu's en lig de heilige solid-state ook nog op de loer om de EV-wereld op te schudden. Met andere woorden: is het wel handig om nu op de ijzerbatterij in te zetten?

Volgens Volkswagen wel. Het concern breidt de samenwerking met Chinese batterijbouwer Gotion nog verder uit in de vorm van drie nieuwe joint-ventures. Daaruit moeten meerdere productielocaties in Europa en Marokko voortkomen. Met de plannen breekt VW volgens eigen zeggen de ijzeren grip die China heeft op de productie van LFP-batterijen en brengt het een noemenswaardige productiecapaciteit naar Europa, waar het enorm hard nodig is.

Betaalbare Porsches?

Daarnaast claimt VW dat de inzet op LFP een enorme stap voorwaarts is voor de productie van betaalbare elektrische auto's. Volgens de Duitsers zou het ertoe kunnen leiden dat zo'n 40 tot 60 procent van alle EV's in 2030 met de zware accu's rondrijdt. En daaronder vallen ook Porsches. De visie van VW is namelijk dat een grote verscheidenheid aan batterijsamenstellingen over alle merken verdeeld kunnen worden. Het heeft het daarbij vanzelfsprekend ook over de solide batterijen.

Om de deal rond te krijgen, investeert VW zo'n 470 miljoen euro om 49 procent van de fabriek van Gotion in Slowakije in handen te krijgen en om een nieuwe fabriek in Marokko te bouwen. Gotion investeert 1,1 miljard euro in de Spaanse fabriek van PowerCo, het dochterbedrijf van Volkswagen wat zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van accu's. De fabrieken zullen daardoor onder beheer van beide partijen komen en goed zijn voor een totale productiecapaciteit van 37,5 gWh.

Volkswagen is overigens niet de eerste die vol inzet op LFP. Ook Stellantis ziet potentie in dit type accu en heeft daarvoor de handen ineen geslagen met het Chinese CATL om een fabriek met een productiecapaciteit van 50 gWh te bouwen in het Spaanse Zaragoza.

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