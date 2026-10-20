Volkswagen gaat overblijvend personeel ook hard aanpakken tot 2030

Als werknemer bij Volkswagen is ziet de toekomst er alles behalve rooskleurig uit. De kans is immers groot dat je over niet al te lange tijd een andere baan moet gaan zoeken. Maar zelfs als dat niet het geval is, wordt het toch een schnitzel en een kratje bier minder in de week.

Volkswagen heeft ingrijpende plannen klaar staan om ervoor te zorgen dat het toekomstbestendig wordt en de marge op elke verkochte auto weer op een gezond niveau kan krijgen. Daarom worden er onder andere zo'n 150.000 mensen op straat gezet en gaan er een vijftal fabrieken dicht en gaan er een aantal modellen verloren. Daarnaast staan er nog meer bezuinigingen op stapel, waarvan er een alle werknemers van het concern zal treffen.

Lonen 10 procent omlaag

Volgens de vakbonden speelt de top van VW namelijk met het idee om de lonen van de ruim 660.000 werknemers wereldwijd tot 2030 te bevriezen. Gezien de nogal hoog uitvallende inflatiecijfers van de afgelopen jaren (en mogelijk ook aankomende jaren), betekent dat een aanzienlijke hap uit de koopkracht van de VW-medewerkers. Er wordt geschat dat het gaat om een inkomensverlaging van 10 procent over de periode.

In de gelekte plannen zou ook staan dat er gekeken wordt naar het snijden in variabele beloning, speciale uitkeringen, secundaire arbeidsvoorwaarden en banen. Kortom, een bonus zit er de aankomende jaren sowieso niet in. Tenzij de top ineens een manier vindt om zichzelf te belonen, maar daar hebben de arbeiders niets aan.

Speculatie

De bonden reageren dan ook geschokt op de plannen van de top van het concern. Volkswagen zelf stelt dat het gaat om niets meer dan speculatie en wil daarom niet ingaan op het wel of niet bestaan van de plannen. Nu weten we dat dit soort plannen vaak 'gelekt' worden om de publieke opinie te peilen en om datzelfde publiek alvast voor te bereiden op het echte slechte nieuws dat in de regel kort erop volgt.

Naast dat de bonden de plannen als 'nogal onrealistisch' bestempelde, schuiven ze de hele plannen al bij voorbaat van tafel als onmogelijk: "Bij Volkswagen wordt de loonontwikkeling bepaald aan de onderhandelingstafel, niet door een besluit van de raad van bestuur", aldus een woordvoerder van de Duitse vakbond IG Metall.

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