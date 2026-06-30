Golf R Black Edition II is duister, heel erg dik en natuurlijk niet voor Nederland

Zwart is al jaren geen kleur meer, maar een lifestyle. Vraag dat maar aan mensen met zwarte velgen, zwarte badges en een interieur dat eruitziet alsof licht verboden is. Speciaal voor die doelgroep heeft Volkswagen nu iets gebouwd. En natuurlijk, is die niet bedoeld voor Nederland.

Golf R, maar dan in villain mode

Maak kennis met de Golf R Black Edition II. Een speciale Japanse editie waarvan slechts 500 stuks worden gebouwd. Dus exclusiever dan de gemiddelde gelimiteerde supercar-spec waar dealers elkaar normaal voor in de haren vliegen. Deze Black Edition II is natuurlijk gebaseerd op de toch al niet bepaald trage Golf R, maar gooit daar nog een flinke schep duisternis bovenop. Vrijwel alles wat normaal glimt, is zwart gemaakt. Badges? Zwart. Spiegelkappen? Zwart. Koplampdetails? Uiteraard ook zwart.

Kopers mogen kiezen uit twee donkere smaakjes: Dolphin Grey Metallic of Lapiz Blue Metallic, maar beide krijgen standaard een zwart dak. Want blijkbaar vond Volkswagen dat er nog niet genoeg black-on-black-on-black aanwezig was.





Gelukkig is hij niet alleen zwart, maar ook luid

Het leukste onderdeel zit achter de achteras. Volkswagen monteert namelijk standaard een volledig titanium Akrapovic-uitlaatsysteem. Geen goedkope nep-sound uit je speakers, maar gewoon echt titanium geweld. Dat systeem bespaart daarnaast ook wat gewicht én zorgt dankzij actieve kleppen voor extra herrie zodra je rechtervoet zwaar begint te worden.

Verder krijg je ook nog gesmede 19-inch lichtgewicht velgen, zwarte remklauwen en een grotere achterspoiler voor extra downforce. Japanners moeten immers op tijd op kantoor zijn.





Nog steeds absurd snel voor “maar een Golf”

Onder de kap ligt nog steeds de bekende EA888 2,0-liter turboviercilinder, en die is nog steeds goed voor 333 pk en 420 Nm. Schakelen gaat via DSG, want handbakliefhebbers moeten ook vandaag weer teleurgesteld worden. Uiteraard is 4Motion-vierwielaandrijving standaard. Dankzij het Performance Package stijgt de topsnelheid naar 270 km/u en krijg je extra modi zoals Special Mode en Drift Mode.

Dan de prijs. In Japan kost deze Black Edition II 7.899.000 yen, omgerekend zo’n 42.670 euro. Voor Nederlandse begrippen klinkt dat bijna verdacht betaalbaar, al weten we allemaal dat BPM daar hier nog een creatieve draai aan geeft.

Via: Autoevolution

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