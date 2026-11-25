Volkswagen zet dan wel de productie van de ID. Golf stil, maar de ID. Cross heeft gelukkig wel een lekkere update gekregen. In de vorm van R-line om precies te zijn. En nee, dat is niet meer alleen een bumperpakketje en een paar logo's. Ook onderhuids heeft VW de ID. Cross lekker verwend, en dat maakt deze elektrische SUV ineens hele andere koek.

ID. Cross met ID. Polo GTI power

Laten we maar beginnen met het leukste nieuws. De Volkswagen ID. Cross R-Line krijgt de elektromotor uit de ID. Polo GTI, en dat betekent 226 pk en 300 Nm aan koppel. Dat zou ervoor moeten zorgen dat deze elektrische SUV in 6,9 seconden de 100 km/u aantikt. Dat zijn uiteraard geen cijfers waar je kotsmisselijk van wordt maar het is meer dan genoeg om de ID. Cross net even wat sportiever te maken. Ook de topsnelheid is niet heel indrukwekkend. Deze stopt namelijk bij 175 km/u. Maar goed, wil je nou echt veel harder met een compacte gezins-SUV?

Naast wat meer power heeft Volkswagen uiteraard ook rekening gehouden met het rijbereik. Twee keer het pedaal intrappen om vervolgens te moeten zoeken naar een laadpaal is natuurlijk een vervelende zaak. De R-Line krijgt een 52 kWh-accu, en daarmee belooft VW een WLTP van maximaal 428 kilometer. Prima voor dagelijks gebruik, misschien iets minder voor als je met het hele gezin op wintersport gaat.

Als je een auto sneller maakt, moet die ook beter sturen. Dat heeft Volkswagen zelf ook begrepen. Daarom krijgt de ID. Cross R-Line standaard een adaptief DCC-onderstel dat 15 mm lager ligt dan het reguliere onderstel. Daarnaast krijg je ook een elektronisch sperdifferentieel op de vooras en progressieve besturing. Vooral dat sper is fijn. Zo krijg je meer grip als je de bocht uit komt en rook je niet één van je voorbanden op.

Ook krijgt de ID. Cross een speciale Traction-modus voor verschillende soorten ondergrond. Naast Eco, Comfort, Sport en Individual is dat toch een fijne toevoeging wanneer de ID. Cross zich op glibberige ondergrond begeeft.

Nog meer sportiviteit

Uiteraard moet de buitenkant van de Volkswagen ook wel sportiviteit uitstralen. Stel je voor dat je buurman denkt dat het een 'gewone' ID. Cross is. De R-Line krijgt speciale sportieve bumpers, verticale dagrijverlichting, een dikke set 19-inch lichtmetalen velgen, antracietkleurige spiegelkappen en last but not least R-Line-details rond de dorpels.

Binnenin vind je aanpasbare Sport-Comfortstoelen die beschikken over stoelverwarming en een massagefunctie, afgewerkt met een speciale R-Line-bekleding. Om het extra sportief te maken krijg je er een R-Line stuurtje met 12 'o clock markering bij. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat alleen de buitenkant en de motor een sportief sausje hebben gekregen.

Geef jij nou niet zoveel om die 226 pk, maar wil je wel dat de auto eruitziet alsof die dat heeft? Dan kan je ook voor de R-Line met 135 pk gaan. Die versie krijgt een 37 kWh-accu, maar moet het zonder adaptieve DCC-dempers en elektronisch sperdifferentieel doen.

En die prijs dan?

De prijzen van de R-Line zijn nog niet bekend, maar we weten wel wat de ID. Cross kost. Sinds 1 oktober betaal je 27.990 euro voor de Trend met 116 pk, 34.490 euro voor de Style met 135 pk en 38.490 euro voor de Style met 211 pk.

Als we even kijken naar de ID. Polo dan zien we dat de GTI, met een prijs van 39.990 euro, 3.500 euro duurder is dan de Style. Als Volkswagen hetzelfde rekentrucje gaat gebruiken zou je uitkomen op een bedrag van ongeveer 42.000 euro. Dat is niet heel goedkoop voor een compacte SUV, maar goed. Dit is een mogelijkheid. Voor het harde moeten we toch echt wachten op de officiële prijzen. Ergens zou het best kunnen. De ID. Polo GTI is immers ook niet goedkoop.

Daarnaast hebben we uiteraard ook Skoda nog. De Epiq rolt namelijk gewoon uit dezelfde fabriek en kost met 211 pk 31.990 euro. Dat is 3.500 euro minder dan een ID. Cross Life met hetzelfde vermogen. Wie gewoon vlot en ruim wil rijden, is bij Skoda dus een stuk goedkoper uit. Alleen zonder R-Line-logo's op de dorpels. Maar dat is niets nieuws.

We zullen dus nog even moeten wachten op de specifieke prijzen, maar die krijgen we vast snel.