Een GTI met 325 pk en een handgeschakelde zesbak. Volkswagen pakt flink uit met de vijftigste verjaardag van de iconische hot hatch. De Golf GTI 1976 is een gelimiteerde editie die teruggrijpt op de eerste generatie, maar ondertussen meer vermogen levert dan een Golf GTI Clubsport. Er komen precies 1.976 exemplaren.

De naam verwijst naar het jaar waarin de eerste Golf GTI verscheen. Die klassieker haalde destijds 182 km/u en sprintte in 9,2 seconden naar 100 km/u. De nieuwe jubileum-GTI doet dat in 5,8 seconden en heeft een topsnelheid van 270 km/u. Maar cijfers vertellen eigenlijk maar een deel van het verhaal. Het feit dat Volkswagen nog een hot hatch levert met benzinemotor in 2026 is bijzonder. Zoveel merken hebben dit concept al opgegeven, maar in Wolfsburg gaan ze gelukkig nog vrolijk door. Deze 1976 is wat dat betreft de kers op de taart.

Specs om van te smullen

De 2.0-liter viercilinder turbomotor uit de EA888-familie is nu goed voor 325 pk en 380 Nm. Dat is 25 pk meer dan de huidige Clubsport . Het echte feestje is dat de GTI 1976 uitsluitend leverbaar komt met een handgeschakelde zesbak. De pookknop heeft uiteraard de vorm van een golfbal, als knipoog naar het origineel.

Ook het onderstel krijgt serieuze aandacht. Adaptieve DCC-demping is standaard, net als een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel voor. Verder is de besturing en een speciale rijmodus voor de Nürburgring Nordschleife van de Clubsport overgenomen.

Aan de buitenkant herken je hem aan een extra rode lijn op de voorsplitter en de aanduiding ‘GTI 1976’. Zwarte details, specifieke graphics en 19-inch Queenstown-velgen maken het plaatje compleet. De carrosserie is leverbaar in Pure White, Grenadilla Black metallic en Tornado Red. Die laatste kleur is niet verkrijgbaar op de reguliere GTI en Clubsport.

Interieur

Binnenin zijn er sportstoelen met een nieuw patroon, rode gordels en een rood gaspedaal. Ook het multifunctionele stuurwiel is bekleed met ArtVelours. In het interieur krijgt elke auto bovendien een plaatje met de tekst ‘ONE OF 1976’. Verder zijn er carbon accenten toegepast en dorpellijsten voorzien van GTI 1976-opschrift.

GTI Performance Package

Een stapje verder is het optionele GTI Performance Package. Altijd aanvinken natuurlijk. Dat brengt onder meer een R-Performance-uitlaatsysteem met titanium eindstukken, lichtere gesmede 19-inch Warmenau velgen en een aangepast onderstel dat vijf millimeter lager ligt dan dat van de Clubsport met zich mee. Semi-slicks zijn als aanvulling mogelijk. Dat laatste wil je overigens echt niet hebben nu in november met deze kou.

De productie vindt plaats in Wolfsburg. Volkswagen wil de Golf GTI 1976 in het eerste kwartaal van 2027 in Europa op bestelling beschikbaar maken. De prijs is nog niet bekend. Check ook de video die we maakten met deze hot hatch.