BREEK: de Honda Civic Type R is NIET meer de snelste FWD op de Ring

Na drie jaar is het dan toch gebeurd. De Honda Civic Type R is niet meer de snelste auto met voorwielaandrijving op de Nürburgring Nordschleife. De nieuwe recordhouder is géén Golf R, maar een GTI’tje.

Of ja, GTI’tje. Daar doe ik de 325 pk sterke Clubsport Edition 50 te kort mee. Volkswagen heeft echt wat speciaals gemaakt van het jubileummodel en dan vooral van het optionele GTI Performance-pakket. Hierbij krijg je een speciaal verlaagd sportonderstel, ichtgewicht R-Performance uitlaatsysteem met titanium achterdempers, 19 inch gesmede lichtmetalen velgen en 235 Potenza Race semi-slickbanden van Bridgestone. Een must op de optielijst!

Met de allerdikste Golf GTI Clubsport ging VW naar de Nordschleife en dook dus onder de tijd van de Japanner. Coureur Benjamin Leuchter vervolledigde de grote ronde in 07:44,523. Daardoor is hij over ongeveer 20 kilometer maar 0,3 seconden sneller dan de Civic Type R. Maar drie tienden!

De coureur vertelt over zijn ronde: “De Nordschleife is uniek met zijn bochten, variatie, hobbels en zelfs jumps. En dat geldt ook voor deze GTI: met een indrukwekkend vermogen, een zeer neutrale afstelling en tegelijkertijd het vermogen om elke hobbel moeiteloos te nemen.’’ Vervolgens brabbelt hij nog wat marketingblabla uit, maar die zal ik je besparen.

We wachten nog op een video van de Ringronde van de Golf. Tot die tijd doen we het maar met onze rijtest met zijn broertje, de GTI Edition 50.