VW onthult dikste Golf R ooit, maar de petjes hebben er niks aan

Toch een beetje alsof je een hond een worst voorhoudt, deze nieuwe Golf R van Volkswagen doet alles goed. Maar komt zo nooit in de showroom te staan.

Er is blijkbaar weer wat geld gevonden daar in Wolfsburg. Want Volkswagen gaat leuke dingen doen. De racehandschoenen worden aangetrokken en het merk trekt richting de Eifel voor de 24 uur van de Nürburgring. Dat doen ze met deze Volkswagen Golf R.

Laat je petje nog even op de plank liggen, want de kans dat je achter het stuur kan kruipen van deze Golf is nul. Het is een volbloed racer en daarmee geen auto voor de straat. De enige lol die je er aan gaat beleven is zelfs langs de ‘Ring staan tijdens de 24 uur met een braadworst in je hand. Om de auto in actie te zien.

De R bij Volkswagen staat eigenlijk voor Racing, dus de hoogste tijd dat ze dat eens gaan doen. In 2027 viert Volkswagen R zijn 25-jarig bestaan en dat doen ze door deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring in een stevig verbouwde Volkswagen Golf R.

Samen met raceteam Max Kruse Racing wordt gewerkt aan een Golf R, net als de straatauto krijgt de racer vierwielaandrijving. Als teaser heeft Volkswagen alvast een showcar neergezet in vorm van de Golf R 24H. Die geeft een voorproefje van wat er komt, al houden de Duitsers de technische details nog geheim.

Het uiterlijk is in elk geval zeer geslaagd. Een enorme achterspoiler, een typische blauwe kleur en een voorspoiler waar een compleet McDonald’s-menu op geserveerd kan worden. En dat terwijl je erop staat, want dat kan ‘ie makkelijk hebben natuurlijk.

Volkswagen wil de concurrentie een poepie laten ruiken met deze Golf R racer. Ervaring hebben ze wel. Ze zijn niet voor niets viervoudig kampioen geworden in de rally met de Polo R WRC. Dat schept hoge verwachtingen. De eerste glimp van deze dikste Golf R ooit ziet er in elk geval goed uit.