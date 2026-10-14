Volkswagen zet het mes in aanbod van modellen

Volkswagen wil zijn modellenaanbod de komende jaren flink verkleinen. Het merk werkt toe naar een gamma dat rond 2035 ongeveer de helft kleiner is dan nu. Volgens topman Thomas Schäfer gebeurt dat niet door lukraak modellen te schrappen, maar vooral doordat elektrische auto’s de plek van brandstofmodellen innemen.

Eigenlijk een heel natuurlijke vorm van snoeien. Daarmee zet Volkswagen weliswaar het mes in het aanbod van modellen, maar zonder dit meteen in één klap uit te voeren. De Volkswagen Group wil het aantal modellen en uitvoeringen binnen zijn merkenportefeuille met ongeveer de helft terugbrengen, daarover bericht Autocar .

Vanaf 2035 mogen in de Europese Unie in principe geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer worden verkocht. Althans, dat is het streven. Dat betekent dat Volkswagen niet eindeloos twee vergelijkbare modellen naast elkaar hoeft te blijven aanbieden. Een elektrische Polo naast een benzine-Polo is op termijn immers niet vanzelfsprekend. Is het idee.

Hetzelfde geldt voor de T-Cross en de elektrische ID Cross . Volkswagen verwacht dat de overstap naar elektrisch rijden vanzelf leidt tot een compacter modellenaanbod. Daarbij kijkt het merk nadrukkelijk naar de auto’s die commercieel het interessantst zijn.

Schäfer stelt dat Volkswagen eerst heeft bepaald hoe het ideale aanbod er in 2035 uit moet zien. Vervolgens zijn ook de modellen van zustermerken Skoda en Cupra onder de loep genomen. Door die plannen op elkaar af te stemmen, ontstond een gezamenlijk toekomstbeeld met aanzienlijk minder modellen.

Volkswagen, Skoda en Cupra moeten samenwerken

De Volkswagen Group wil voorkomen dat de merken elkaar onnodig beconcurreren. Volkswagen, Skoda en Cupra vallen binnen de zogeheten Core-groep, die onder leiding staat van Schäfer. In de toekomst moeten de merken nauwer samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe auto’s.

Daarvoor komen er zogenoemde synergieprojecten. Per voertuigklasse krijgt een specifiek merk de leiding over de ontwikkeling. Andere merken kunnen nog steeds een vergelijkbare auto aanbieden, maar de projecten worden onderling beter afgestemd. Zo moet worden voorkomen dat meerdere merken tegelijkertijd vrijwel hetzelfde product ontwikkelen.

Dat betekent overigens niet dat ieder model uniek moet zijn. De elektrische Volkswagen ID Polo, ID Cross, Cupra Raval en Skoda Epiq zijn voorbeelden van auto’s die binnen vergelijkbare segmenten opereren. Door de ontwikkeling te bundelen, kan de groep kosten besparen zonder dat de merken hun eigen identiteit volledig verliezen.

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