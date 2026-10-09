Volkswagen heeft een bijzondere oplossing voor brandprobleem ID.4

Je koopt een elektrische auto (meestal) omdat je gewoon lekker goedkoop wil kunnen rijden en thuis op je gemak dat ding kunt volgooien. Maar ben jij toevallig de eigenaar van een VW ID.4? Dan zou ik toch even de garage bellen. In Amerikaland roept het merk namelijk 22.524 ID.4's terug vanwege de kans op een spontane BBQ.

Of je het even bij 80% wil laten

Geen stress, het is niet zo dat alle ID.4's vanavond in brand zullen vliegen. Nee, het gaat vooral om modeljaren 2023 tot en met 2026. Het probleem zit hem (waar kan het ook anders) in de hoogvoltageaccu die bij een niveau hoger dan 80 procent te maken kan krijgen met 'thermal propagation'. Dat is vooral een mooie term voor: je auto kan volledig afbranden.

De Duitse autobouwer heeft in de Verenigde Staten ondertussen 22 meldingen aan het probleem gekoppeld. Deze 22 meldingen vonden ergens tussen januari 2024 en augustus 2026 plaats. Volgens VW zou maar 0,1 procent van alle teruggeroepen auto's ook daadwerkelijk dit probleem hebben. Wat dat betreft valt het dus allemaal wel mee, maar ja. Je zal maar net bij die 0,1 procent zitten... Dat is toch best vervelend.

Wat ook erg vervelend is, is dat Volkswagen nog geen idee heeft wat de oorzaak is. En inderdaad, dat betekent dat er dus ook nog geen oplossing is.

We zijn ermee bezig

Gelukkig heeft Volkswagen wel al een tussentijdse oplossing bedacht. Eigenaren krijgen namelijk de instructie om de auto even niet verder dan 80 procent op te laden. Maar dat is nog niet alles. Naast de instructie om wat minder de laden stuurt het merk ook waarschuwingsstickers op die op specifieke plekken in de auto moeten worden geplakt. Dan kunnen andere mensen tenminste zien dat ze niet naast jou moeten parkeren als ze even boodschappen gaan doen.

Mocht je een vrij nieuwe uitvoering hebben, dan zou VW het laden op 80 procent kunnen begrenzen. Zo hoef je in ieder geval niet zelf te controleren of je daar overheen gaat. Scheelt toch.

Wanneer er een oplossing voor dit hete probleem is gevonden kan Volkswagen nog niet zeggen. Voor nu geldt de terugroepactie in ieder geval alleen voor Amerika, maar ik zou je toch aanraden (mits je een ID.4 hebt) om dit wel in de gaten te houden. Mocht dit probleem ook bij Europese uitvoeringen voorkomen dan zal je daar als eigenaar vanzelf bericht over ontvangen.

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