Volkswagen hangt een vijfcilinder in de Golf 8!

We hadden niet verwacht ooit nog een Golf met vijfcilinder te zien. Althans, niet eentje die door Volkswagen zelf is gebouwd. Toch is hier nu een Golf 8 met vijf cilinders.

Zoals je waarschijnlijk al door hebt, komt deze auto niet in de showroom te staan. Het gaat om een one-off raceauto die speciaal door Volkswagen Zuid-Afrika is gebouwd voor heuvelklimmen. Maar dat maakt de auto niet minder gaaf. Of nou ja… we hadden toch liever een productieauto gezien.

1.000 pk

De vijfcilinder komt natuurlijk regelrecht uit de Audi RS3, maar Volkswagen heeft er wel het nodige aan versleuteld. We weten niet wat ze allemaal precies gedaan hebben, maar het resultaat is in ieder geval meer dan 1.000 pk. Dat is de natte droom van iedere Golf GTI-rijder. Uiteraard heeft dit racemonster wel vierwielaandrijving.















Carbon carrosserie

Eigenlijk heeft deze auto weinig meer met een Volkswagen Golf te maken. Zo is de carrosserie volledig opgetrokken uit carbon en in het interieur kunnen we niet één origineel Golf-onderdeel meer ontdekken. Alles is eruit gesloopt of vervangen. Verder is deze Golf voorzien van 18 inch OZ-velgen (of iets wat er op lijkt) en remmen van AP Racing. En nog een bijzonder detail: de uitlaat komt uit in de voorbumper.

Verdere informatie over deze auto is summier, maar we weten genoeg: dit is een Golf zoals je ‘m nog niet eerder hebt gezien.

Foto’s: Volkswagen Motorsport ZA

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