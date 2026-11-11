De EV's van Volkswagen zijn een hit, maar er is een probleem

Het zit Volkswagen ook niet mee. De Duitse autobouwer probeert al jarenlang mensen in hun EV's te krijgen en dat ging niet altijd even lekker. Nu heeft het merk eindelijk de smaak te pakken en kampt het alweer met het volgende probleem. Ze zijn te populair.

Bestellingen gaan door het dak

De VW-Group had met zichzelf afgesproken om in 2029 om zo'n 40 procent van de Europese bestellingen uit elektrische modellen te laten bestaan. Een pittig doel, maar inmiddels is die al bereikt. Sterker nog, dit hadden ze eind september al bereikt. Hartstikke positief zou je zeggen toch? Al moeten we daar wel bij zeggen dat de daadwerkelijke registraties van de elektrische auto's dit jaar nog op 25 procent ligt, maar goed.

VW kreeg een flink duwtje in de rug door de torenhoge brandstofprijzen. Tanken is natuurlijk een stuk duurder geworden en daar gaan automobilisten van nadenken.

De Electric Urban Car Family, die bestaat uit de Cupra Raval, Skoda Epiq, VW ID. Polo en ID. Cross, helpen goed mee. Deze modellen waren goed voor zo'n 150.000 bestellingen, en dat zijn cijfers waar Volkswagen al jaren van droomt. Maar wat is dan het probleem?

Wel verkoop, maar geen winst

Daar komt de grote 'maar'. Uit bericht van Autocar blijkt dat Volkswagen minder aan de stekkertrekkers verdient dan aan de vergelijkbare modellen met een plofmotor. Als klanten dan maximaal overstappen naar elektrisch verschuift de verkoopmix dus naar de auto's met een lagere winstmarge. De financieel directeur noemt dit margin-dilutive, wij noemen het meer verkopen maar minder overhouden.

En dan zijn de nieuwe kleine elektrische auto's van Volkswagen zeker wel winstgevender dan de eerste elektrische modellen die VW op de markt bracht, maar het is niet genoeg. De ID. Cross haalt volgens CFO Arno Antlitz ongeveer 70 tot 80 procent van de marge van zijn benzinebroertje, de T-Cross. Bij de goedkopere ID. Polo ligt dat percentage nog een stuk lager.

Volkswagen moet nu dus gaan nadenken om elektrisch rijden voor zichzelf ook nog financieel aantrekkelijk te maken.

De kosten moeten naar beneden

Uiteraard heeft het bedrijf daar al allerlei plannetjes voor bedacht. Zo moeten er goedkopere LFP-accu's in Europa worden geproduceerd, en moet worden gewerkt aan het nieuwe SSP-platform. Dat zou vanaf 2029 moeten gaan helpen om de EV's goedkoper te kunnen bouwen.

Maar ja, de markt wacht natuurlijk niet even totdat Volkswagen er klaar voor is. De vraag is er nu en VW heeft de kosten nog niet genoeg weten te drukken. Daarnaast doen de VW-verkopen het in China niet zo goed en moeten ze ook nog proberen de prijzen aantrekkelijk te houden tegenover de concurrentie.

Volkswagen heeft de klanten dus eindelijk waar ze die hebben wil, alleen moeten ze er nu nog voor zorgen dat ze er geld aan verdienen.

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