Volkswagen heeft eindelijk een luxeprobleem

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Volkswagen heeft jarenlang geroepen dat elektrisch de toekomst is. De klant dacht daar in Duitsland alleen niet altijd hetzelfde over. Inmiddels lijkt er toch iets te zijn veranderd: Duitsers bestellen bij Volkswagen nu vaker een EV dan een auto met een ouderwetse plofmotor. Hoera! Alleen staat er vervolgens een fabriek met een heleboel mensen en machines die vooral heel goed zijn in het bouwen van precies die auto's die steeds minder populair worden. Lekker gepland.

De Duitser heeft de stekker gevonden

De elektrische Volkswagen begint eindelijk aan te slaan in eigen land. Volgens Automobilwoche krijgt Volkswagen in Duitsland inmiddels meer bestellingen voor elektrische auto's dan voor modellen met een verbrandingsmotor.

Vooral de nieuwe, kleinere EV's lijken de interesse te wekken, waar de eerste ID-modellen behoorlijk moeite mee hadden. De ID. Polo heeft inmiddels meer dan 40.000 bestellingen in Europa verzameld. Ook de ID.3 Neo doet het beter.

En dus moet Volkswagen even flink aan de bak. In Emden worden extra diensten gepland om meer ID.7's te bouwen. Zwickau profiteert eveneens van de grotere vraag naar elektrische Volkswagens.

Kijk, daar wordt een autofabrikant natuurlijk vrolijk van.

Alleen niet in Wolfsburg

Want terwijl de EV-VW's elders als warme broodjes over de toonbank gaan, mag Wolfsburg juist wat rustiger aan doen. De beroemde fabriek bouwt onder meer de Golf, Tiguan en Tayron. Volkswagen had extra diensten gepland, maar die worden nu geschrapt. De productie komt dit jaar naar verwachting uit op ongeveer 580.000 auto's, terwijl eerder werd gemikt op meer dan 600.000.

De reden is behoorlijk pijnlijk voor een fabriek die al sinds het ontstaan ongeveer alles met een verbrandingsmotor in elkaar schroeft: de vraag verschuift sneller dan de productiecapaciteit kan volgen.

De klant wil elektrisch. Wolfsburg heeft eigenlijk vooral nog ruimte voor benzine.

De elektrische auto heeft minder onderdelen

Daar komt nog een dingetje bij. Een EV heeft gewoon minder mechanische onderdelen en vraagt dus minder arbeid om te bouwen. Je kunt dus niet één-op-één alle benzineauto's vervangen door elektrische exemplaren en verwachten dat dezelfde fabrieken met hetzelfde aantal werknemers op vol vermogen blijven draaien.

Volkswagen is daarom al bezig met het verkleinen van de productiecapaciteit en het personeelsbestand. Tegelijkertijd moet het merk juist flink investeren in elektrische auto's.

En zo ontstaat een nogal bijzondere situatie. Volkswagen heeft jarenlang geprobeerd de EV aan de man te brengen. Nu lukt dat eindelijk behoorlijk goed en moet het bedrijf vervolgens bedenken wat het met al die fabrieken moet doen die voor een ander tijdperk zijn gebouwd.

Wolfsburg krijgt uiteindelijk wel versterking. De elektrische Golf en T-Roc staan gepland voor productie in de Duitse fabriek.

Tot die tijd is het vooral hopen dat de overstap naar elektrisch niet sneller gaat dan Volkswagen zijn eigen fabriek kan ombouwen.

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