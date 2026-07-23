Volkswagen laat eindelijk iets los over de volgende Amarok

Het is misschien wel de belangrijkste auto waar Volkswagen de komende jaren over moet nadenken. Niet zozeer omdat de Golf ermee wordt verslagen in de verkooplijsten, maar omdat pick-ups wereldwijd nog altijd gewoon goud geld opleveren. De volgende Amarok is inmiddels bevestigd. Alleen weet Volkswagen zelf nog niet helemaal wie hem straks moet gaan bouwen.

Deze Amarok blijft gewoon dieselen

Laten we maar meteen met het begin beginnen. De huidige Amarok krijgt géén plug-in hybride aandrijflijn. Dus nee, de techniek uit de Ford Ranger PHEV verhuist niet alsnog naar de VW. Ook een volledig elektrische variant van de huidige Amarok kan je vergeten. Volkswagen heeft die plannen al eerder in de prullenbak gegooid.

Wie vandaag een Amarok koopt, krijgt dus gewoon de bekende dieselmotoren. Er volgen de komende jaren hoogstens nog een paar kleine updates om de boel fris te houden, maar dat is het dan ook wel.

De volgende Amarok krijgt wél een stekker

De echte vernieuwing staat pas voor het einde van dit decennium gepland. Rond 2029 of 2030 verschijnt namelijk de derde generatie van de Amarok en die krijgt wel de aandrijflijnen die tegenwoordig blijkbaar onvermijdelijk zijn: een plug-in hybride én een volledig elektrische variant.

Volgens Volkswagen is dat gewoon noodzakelijk. Niet alleen omdat de concurrentie steeds vaker met toffe geëlektrificeerde pick-ups komt aanzetten, maar ook omdat de uitstootregels steeds en steeds strenger worden. Een V6-diesel die ruim 220 gram CO2 per kilometer uitstoot is leuk voor je rechtervoet, maar een stuk minder leuk voor de gemiddelde vlootuitstoot.

Ford mag blijven... misschien

Misschien nog wel interessanter is de vraag wie die nieuwe Amarok eigenlijk gaat bouwen. De huidige generatie deelt vrijwel alles met de Ford Ranger en dat huwelijk lijkt beide partijen uitstekend te bevallen. Toch is een vervolg helemaal nog niet zeker.

Volkswagen praat nog altijd met Ford over een nieuwe samenwerking, maar kijkt ondertussen logischerwijs ook naar China. In Zuid-Amerika neemt Volkswagen namelijk binnenkort afscheid van de 'onze' Amarok. Daar wordt hij vervangen door een model op basis van de SAIC Maxus Terron 9.

Dus ja: de volgende Amarok krijgt dus vrijwel zeker een stekker. De veel interessantere vraag is of hij straks nog steeds stiekem een Ford is, of dat Volkswagen de pick-up ineens uit China laat komen. Dat zou misschien wel de grootste verrassing van allemaal zijn.

Via: Chasingcars

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