Volkswagen heeft weer een Europese bestseller, Mercedes verrast

Volkswagen is van oudsher te vinden in de bovenste regionen van de Europese verkoopstatistieken. Het mag dan crisis zijn in Wolfsburg, bestsellers bouwen kunnen ze nog steeds. De bestverkochte auto van Europa was afgelopen maand namelijk de Volkswagen T-Roc.

De T-Roc is in feite de hoge versie van de Golf, dus deze auto heeft eigenlijk het stokje overgenomen van de Golf. De vorige generatie was al mateloos populair en nu is het de gloednieuwe generatie die de nummer 1-positie in de verkoopstatistieken claimt. Er zijn in augustus 12.185 exemplaren verkocht in heel Europa. Overigens is de Golf ook nog lang niet passé: die staat op plek 3, met 11.752 verkochte exemplaren.

Tesla Model Y

Verder zien we dat Tesla ook weer lekker meedoet. Op nummer 7 zien we namelijk de Model Y terug. Dit is de hoogst genoteerde EV, dus de Tesla Model Y mag zich gewoon weer de bestverkochte EV van Europa noemen. Overigens gaan de verkoopcijfers van de Model Y alle kanten op: in juli stond de Model Y niet eens in de top 50, maar in maart was het overall de bestverkochte auto van Europa.

Mercedes GLC

Wat verder nog opvalt is Mercedes. De bestverkochte auto na de Volkswagen T-Roc, de Dacia Sandero en de Volkswagen Golf is namelijk verrassend genoeg de Mercedes GLC. Nu speelt Mercedes wel een beetje vals, want ze hebben de normale GLC en de elektrische GLC, en dit zijn eigenlijk twee compleet verschillende modellen. Maar dan nog is het best indrukwekkend dat ze in één maand 11.591 exemplaren hebben verkocht.

Wat het aandeel van de elektrische GLC daarin is weten we niet, maar die zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. Iedereen heeft het over de BMW iX3, maar intussen lijkt de Mercedes GLC dus ook als een speer te gaan. Nu komt dat ook weer niet als een complete verrassing, want we wisten al dat dit model veel potentie had.

Via: Automotive News Europe

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