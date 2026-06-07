Volkswagen-honcho: "auto's met verbrandingsmotor worden net als paarden"

Je kent die uitspraak van Henry Ford vast wel: als je het volk anno het jaar 1900 zou vragen wat ze zouden willen, was het antwoord: snellere paarden. Oftewel: iedereen die sceptisch is over de auto, weet gewoon niet wat het ze kan bieden. De vergelijking tussen auto's en paarden is volgens een topman van Volkswagen zeer relevant in het huidige veranderende autoklimaat.

We zitten namelijk weer in zo'n transitiefase waar het erop lijkt dat een nieuwe vorm van voortstuwing de norm gaat worden. Alleen lang niet iedereen is over de streep te trekken. We hebben het dan natuurlijk over je auto met verbrandingsmotor vervangen door een EV. Volgens Martin Sander, iemand uit de raad voor marketing en aftersales bij Volkswagen, is het heel simpel: het moet organisch gebeuren.

Paarden verbannen

Opvallend genoeg lijken de woorden van Sander haaks te staan op geldende ideeën rondom verbrandingsmotoren verbannen en concrete einddata. Volgens hem verloopt het organisch en is het woord 'verbannen' gewoon te heftig. "Wanneer zijn paarden verbannen?" vraagt Sander om zijn punt te maken aan Auto Express. "Sinds wanneer mag je geen paarden meer kopen?" Het klinkt als een manke vergelijking, maar wat hij ermee bedoelt is dat je mensen de keuze moet bieden om daarna in te zetten op hetgeen dat organisch het meeste wordt gekozen. Je mag heden ten dage nog een paard kopen, maar slechts een piepklein aandeel van de mensheid doet dat om naar werk te komen. Oftewel: op een gegeven moment wordt 'het nieuwe alternatief' zo potent dat je wel gestoord zou zijn om in het verleden te blijven hangen.

EV moet het beste worden

Sander lijkt hiermee te onderstrepen wat Volkswagen aan het doen is met hun mix van verbrandingsmotoren en EV's. Door het keihard beëindigen op een concrete datum van in dit geval verbrandingsmotoren, creëer je voor de consument een soort paniek. Dat moet niet. Je moet potente EV-alternatieven aanbieden die ervoor zorgen dat men zelf beseft dat deze dezelfde problemen kunnen oplossen als jouw auto met verbrandingsmotoren. Met natuurlijk hopelijk de bonus dat het een fijnere en meer zorgeloze ervaring is. Niet door een petrolhead-bril bekeken zijn er nou eenmaal veel EV's dezer dagen die voor mensen die helemaal niks met auto's hebben een zeer fijn apparaat zijn.

Mag ICE blijven?

Om de vergelijking van Sander af te maken: paarden zijn dus niet verbannen. Volgens de Volkswagen-man is er niks mis met het idee dat EV's de markt overnemen en tegen 2035 blijkt dat 95 procent van de wereldwijde verkopen elektrische auto's omvatten. Die laatste vijf procent auto's met verbrandingsmotor, dat zijn de paarden van de moderne wereld. De auto's die er zijn vanwege de hobby. Vanwege de liefhebberij. Ja, autofanaten, zo ver van paardenhobbyisten zitten we echt niet af.