Volkswagen ID.3: oud vs. Neo

Volkswagen vond de facelift van de ID.3 ingrijpend genoeg om een naam te wijzigen naar ID.3 Neo. Hoe groot zijn de veranderingen nu echt? Daar gaan we achter komen door de oude en de nieuwe naast elkaar te zetten.

Exterieur

De ID.3 Neo heeft de eer om de nieuwe ‘Pure Positive’-designtaal van Volkswagen te lanceren. Die krijgen we pas in volle glorie te zien op de ID. Polo en ID. Cross, maar op de ID.3 Neo zien we alvast een voorproefje. Dit zit ‘m vooral in de neus met de doorlopende lichtbalk.

Aan de zijkant is er heel weinig veranderd. Het enige wat Volkswagen eigenlijk heeft gedaan is de rand boven de zijruiten zwart maken in plaats van zilver en de A-stijl en het dak meespuiten in carrosseriekleur. Dit geeft de ID.3 Neo een iets traditionelere look. En dat was ook precies de bedoeling. Volgens Volkswagen oogt de auto hierdoor ook langer en volwassener, waarmee ze dus eigenlijk toegeven dat de ID.3 iets te gedrongen oogde.

Aan de achterkant zet het thema carrosseriekleur door, want de achterklep is niet langer zwart. Door deze kleine aanpassing oogt de ID.3 wel meteen meer als een Golf. De achterlichten en achterbumper zijn verder niet eens gewijzigd, dus zo’n ingrijpende facelift is het niet.

Interieur

Het wordt pas echt duidelijk waarom deze auto ID.3 Neo heet als je naar het interieur kijkt. Dat is namelijk compleet nieuw. Volkswagen heeft de kritiek ter harte genomen en is gewoon teruggegaan naar de tekentafel. Wat je ziet is overigens grotendeels het interieur dat straks ook in de ID. Polo zit.

De irritante touchknoppen op het stuur zijn verdwenen en in plaats daarvan zien we gewoon ouderwetse knoppen. Qua vormgeving zijn ze bijna retro. Daarnaast zien we retro tellers in het digitale instrumentarium, geïnspireerd op de Golf 1. Als je geen ouwe lul bent kun je zelf ook andere tellers instellen.

Op het dashboard prijkt wederom een scherm, maar nu zit er ook een rij met knoppen onder voor de klimaatbediening. Verder zijn er nu weer gewoon vier knoppen voor de raambediening. De ID.3 had eerst maar twee knoppen, wat een extra handeling vereiste als je de achterste ramen wilde openen.

Dit is misschien wel de eerste keer in de rubriek 'Oud vs. nieuw' dat de nieuwe auto ouderwetser oogt dan de oude. Maar dat is precies waar iedereen om vroeg.