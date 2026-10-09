Volkswagen ID. 4 vs. ID. Tiguan: hoe nieuw is de ID. Tiguan?

Volkswagen heeft met de ID. Polo een gloednieuwe auto gepresenteerd, terwijl de ID.3 Neo een facelift is. De vraag van vandaag is: hoe moeten we de ID. Tiguan zien?

Het feit dat Volkswagen deze auto ID. Tiguan heeft genoemd in plaats van ID.4 Neo geeft al aan dat ze dit presenteren als iets compleet nieuws. En we citeren eventjes het persbericht: “de opvolger van de ID.4 is volledig nieuw.” Dat is duidelijk taal, zou je zeggen. Maar misschien is de ID. Tiguan toch niet 100% nieuw… Daar gaan we achter te komen door de auto’s virtueel naast elkaar te zetten.

Voorkant

De voorkant is in ieder geval compleet nieuw. Volkswagen heeft de designtaal van de ID. Polo en de ID. Cross doorgetrokken naar de ID. Tiguan. De ID. Tiguan heeft een minder hoog ‘kijk mij eens EV zijn’-gehalte en ziet er meer uit als een normale Volkswagen. Dat is wat Volkswagen-klanten willen en dat is wat Volkswagen nu levert.

Zijkant

Als we naar de zijkant kijken, kunnen we zien dat de ID. Tiguan meer is dan een facelift. Waar de ID.3 Neo van de zijkant hetzelfde oogt als de ID.3, is deze ID. Tiguan ook van de zijkant echt nieuw. De ietwat klinische ID-designtaal is overboord gekieperd, in ruil voor een Tiguan-look.

Toch zien we dat de proporties precies hetzelfde zijn als die van de ID.4, evenals de daklijn, raamstijlen en de portieren. Dat verraadt dat de ID. Tiguan toch niet volledig nieuw is, maar een doorontwikkeling van de ID.4. Dit wordt bevestigd door de wielbasis, die met 2,77 meter identiek is. Nu is dit natuurlijk een beproefde Volkswagen-tactiek: de ‘nieuwe’ generatie Golf was ook niet altijd compleet nieuw.

Achterkant

Aan de achterkant is ook nog een vleugje ID.4 zichtbaar in de achterruit, maar verder is de kont compleet nieuw. De met de vierkante LED-verlichting kennen we al van de ID. Polo en de ID. Cross en maakt nu ook zijn opwachting op de ID. Tiguan.

Binnenkant

De grootste vernieuwingen zitten ‘m toch in het interieur. Dit is echt van A tot Z nieuw. Al moeten we zeggen dat de ID.3 Neo (wat dus een facelift is), eveneens een compleet nieuw interieur kreeg aangemeten. Jullie kennen inmiddels het verhaal: Volkswagen heeft geluisterd naar de feedback en heeft de touchknoppen en -sliders bij het grofvuil gezet. In plaats daarvan zijn er nu meer fysieke knoppen op het stuur en het dashboard, al heb je natuurlijk nog steeds gewoon een centraal touchscreen. Het blijft wel 2026.

Volkswagen heeft dus genoeg aangepast om te kunnen spreken van een nieuw model, maar met “volledig nieuw” hebben ze toch een beetje gejokt. Maakt verder niet uit. Laat vooral even weten in de comments of de ID. Tiguan een verbetering is ten opzichte van de ID.4! Of breng je stem uit in de onderstaande poll, dat mag ook.

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