Volkswagen ID.7 en ID.7 Tourer is in één klap 5.000 euro goedkoper!

De Volkswagen Groep heeft een nieuw instappakket dat over de hele breedte wordt uitgerold. We zagen het als bij klantje Ford , Skoda gebeuren bij de Elroq en Enyaq , de VW ID.4 en ID.5 en de Cupra Tavascan . Vandaag is Volkswagen weer aan beurt en wel met de elektrische sedan en stationwagon: de Volkswagen ID.7 en ID.7 Tourer.

Volkswagen Nederland introduceert een nieuwe goedkoopste uitvoering genaamd Limited Edition. In andere kringen betekent dat een exclusieve versie waarvan er maar een bepaald aantal worden gebouwd, maar niet bij deze VW. De instap-ID.7 krijgt het inmiddels bekende 59-kWh accupakket en een 204 pk sterke elektro-aandrijflijn. De actieradius is 474 kilometer.

De basis-ID.7 is verder al vrij ruim uitgerust. Je krijgt 19 inch lichtmetalen velgen, stoelverwarming, automatische airco met twee zones, een 38,1 cm groot infotainmentscherm met App Connect, Adaptive Cruise Control, Keyless Access en een head-up display. Verder is er voor het nieuwe modeljaar een verbeterd Travel Assist-systeem. De VW kan hiermee verkeerslichten detecteren en bij One Pedal Driving helemaal tot stilstand komen. Ook fijn: de fysieke knoppen op het stuur zijn terug! Net als de andere nieuwe instappers kun je ook met de VW ID.7 Vehicle-to-Load-laden.

5.000 euro goedkoper!

De laagste prijs van een nieuwe Volkswagen ID.7 was 48.990 euro. VW haalt daar dus 5k van af voor de ID.7 Limited Edition van 43.990 euro. Voor de ID. 7 Tourer moet je bij iedere uitvoering 1.000 euro extra rekenen. Die gaat dus voor minimaal 44.990 euro. Bekijk hieronder de volledige prijslijst van de ID.7

Is 5.000 euro eraf genoeg?

Met de nieuwe vanafprijs weet Volkswagen nog niet onder de prijs van een elektrische sedanconcurrent te duiken: de BYD Seal. Die kost 37.690 euro, kom 460 kilometer ver op een volle accu en heeft 231 pk. Dit model is er dan weer niet als Touring-stationwagon, want dat doet BYD alleen bij de plug-in hybride Seal 6.

Welke elektrische stationwagons heb je dan nog in deze prijsklasse? Je kunt bij Stellantis kijken voor een Opel Astra Sports Tourer Electric of een Peugeot e-308 SW. Beide auto’s hebben 156 pk en komen zo’n 440 kilometer ver op een volle accu. Ze kosten wel beide minder dan de ID.7 Tourer. De Opel gaat voor 37.499 euro en de Peugeot voor 38.250 euro. Er moet dus nog wel wat van de prijs geschaafd worden wil Volkswagen écht meedoen met de elektrische sedan- en stationrivalen.

ID.7 prijslijst