Volkswagen ID. Cross: alles wat je moet weten

De VW ID. Cross is hier! Eerlijk is eerlijk: echt veel verrassingen van de Volkswagen ID. Cross zijn er niet meer. VW heeft in de aanloop naar de officiële onthulling al zo’n beetje alle relevante specificaties, platformdetails en zelfs de geschatte vanafprijs gedeeld. Toch is de presentatie van de productieversie van de Volkswagen ID. Cross een belangrijk moment.

Het moet immers dé elektrische volumepakker van het merk worden in het populairste segment van deze tijd: de kleine crossover. Om het overzicht te bewaren, zetten we alle feiten, cijfers en opties overzichtelijk onder elkaar. Hoor je liever Wouter Karssen erover babbelen? Bekijk hier de video !

De looks

Volkswagen is heel dicht bij de eerder getoonde conceptauto gebleven voor het ontwerp. Je herkent duidelijk de ontwerptaal die ook voor de ID. Polo wordt gebruikt. Kijk maar naar de koplampen. Over verlichting gesproken: de VW-logo’s lichten natuurlijk ook weer op. Aan de achterkant geeft VW de lichten een soort 3D-effect dat wat mij betreft er erg goed uitziet.









De rest van het ontwerp is een mix van verwijzingen naar oude VW’s (lees, de Golf en Bus) en wat stoere elementen. Denk aan de drie strepen achter de C-stijl als verwijzing en de kunststofwielkasten en chromen strip voor en achter als offroad-ish onderdelen. Al met al een geslaagd ontwerp als je het mij vraagt.

Uitvoeringen en specificaties

Volkswagen levert de ID. Cross met keuze uit twee batterijpakketten en drie vermogensvarianten. De EV stuurt zijn vermogen altijd naar de voorwielen. Dit zijn de uitvoeringen bij de release:

ID. Cross Trend: 85 kW (116 pk) met een 37 kWh LFP-accu, 316 km range

ID. Cross Life / Style: 99 kW (135 pk) met een 37 kWh LFP-accu, 316 km range

ID. Cross Life / Style (Optioneel): 155 kW (211 pk) met een 52 kWh NMC-accu, 436 km range

De specs zijn acceptabel te noemen. De Kia EV2 haalt soortgelijke rijbereiken (317 en ruim 400 kilometer). En het vermogen? Tja, het is voldoende om het ding naar de 150 of 160 km/u te brengen. Meer heeft je schoonmoeder ook niet nodig, toch? DC-opladen kan bij de 37-kWh batterij met maximaal 90 kW, bij de grotere batterij met 105 kW. Niet erg indrukwekkend, maar toch gaan de accu’s respectievelijk in 27 en 24 minuten van 10 naar 80 procent. Natuurlijk kun je ook thuis de 11 kW driefase AC-boordlader gebruiken.

Hoe groot is de Volkswagen ID. Cross?

De ID. Cross staat op het nieuwe MEB+-platform, de doorontwikkeling van het elektrische platform de VAG. Met een lengte van 4.153 millimeter, een breedte van 1.794 millimeter en een hoogte van 1.581 millimeter is de auto nauwelijks groter dan zijn benzine-voorganger, de T-Cross. Toch is de wielbasis met 2.601 millimeter maar liefst 38 millimeter langer. De ID. Cross weegt trouwens 1.539 kilo met de kleine LFP-batterij en 1.548 kilo met de grotere accu.

Het interieur

Binnenin heeft Volkswagen geluisterd naar de eerdere kritiek op de ergonomie van de ID.-familie. Er is een groot infotainmentscherm in het midden (12,9 inch), maar belangrijker: de terugkeer van de vast te pakken knoppen voor de temperatuurregeling in plaats van de onhandige touch-sliders. Er is ook een fysieke draaiknop op de middenconsole geplaatst voor de volumeregeling en zenderselectie van de radio.

Het schermpje achter het stuur voor de bestuurder heet de Digital Cockpit meet 10,25 inch. Net als bij de ID. Polo kun je hier een retro-modus instellen. Daarmee krijg je de tellers die de Golf I nabootsen. Voor de rest is het een lekker rustige plek om te zijn dankzij de mix van leer en stoffen bekleding. Op de optielijst staan nog zaken als een Harman Kardon-geluidssysteem van 425 watt en elektrisch verstelbare voorstoelen met een pneumatische massagefunctie.

ID. Cross als vakantieauto?









Dankzij de grotere wielbasis dan de T-Cross is er binnenin wat extra ruimte. Hier profiteert de kofferbak van. Je kunt er 475 liter aan spullen kwijt (20 liter meer dan de T-Cross) en dan is er nog een frunk van 22 liter aan de voorkant. Past het niet allemaal in de auto? Op het dak kun je nog eens 75 kilo aan spullen in een skibox kwijt. Houd er dan wel rekening mee dat je de aerodynamica verstoort en de actieradius terugloopt.

Dat gebeurt ook als er een caravan of aanhanger achter hangt. Een klein caravannetje mag de ID. Cross overigens wel trekken, mits je de sterkste versie hebt. De versie met de 52 kWh-accu heeft een maximaal trekgewicht van 1.200 kilo. Het trekgewicht van de instappers is niet bekend.

Het belangrijkste: de prijs!

De VW ID. Cross moet ergens in de herfst van dit jaar in de Europese showrooms verschijnen. Volkswagen deelt nog geen prijzen per uitvoering of land, maar heeft het over een Europese vanafprijs van zo’n 28.000 euro. Hiermee gaat de ID. Cross de directe confrontatie aan met auto’s als de Kia EV2 en Skoda Epiq (die op hetzelfde platform staat, maar wel ruim 1.000 euro goedkoper is). Welke zou jij kiezen?

Skoda Epiq Essence 35 (116 pk, 315 km range): 26.990 euro

Kia EV2 Essential (147 pk, 312 km range): 27.595 euro

Volkswagen ID. Cross Trend (116 pk, 316 km range): 28.000 euro

Leapmotor B10 Life (218 pk, 361 km range): 28.495 euro

Opel Frontera (113 pk, 305 km range): 29.999 euro

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