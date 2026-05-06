Volkswagen deelt Nederlandse prijzen en uitvoeringen, behalve de belangrijkste

Niet alleen BMW gaat een nieuw tijdperk tegemoet. Ook Mercedes en Volkswagen stappen in een nieuwe generatie. De laatste twee hangen het alleen niet aan zo’n grote klok als dat BMW doet.

Goed, een week na de presentatie van de eerste elektrische Volkswagen Polo maakt VW Nederland bekend welke uitvoeringen vanaf de release hier te koop zijn en wat je er tenminste voor kwijt bent. De keuze is direct reuze bij de ID. Polo. Volkswagen poept er meteen acht mogelijkheden uit. Laten we kijken wat je bij elke uitvoering krijgt en wat je er tenminste voor betaalt.

De instappers

Het ID. Polo-gamma begint met de Trend. Het minimale pakket bestaat uit een 116 pk sterke elektromotor met een 37-kWh batterijpakket die goed is voor 315 kilometer actieradius. Opladen kan met maximaal 90 kW. Je hebt op de ID. Polo altijd LED-koplampen met grootlichtassistentie, automatische airco, parkeersensoren achter, lane-assist, dodehoeksensor en twee schermpjes. De instapprijs van de Volkswagen ID. Polo Trend is 24.990 euro.

Life

Voor 2.000 euro extra zit in de ID. Polo Life. Je krijgt hierbij adaptive cruise control, een achteruitrijcamera, parkeersensoren aan de voorkant en een assistent die kijkt naar voetgangers die voor de auto door lopen. Aan het interieur voegt VW een automatisch dimmende binnenspiegel en elektrisch inklapbare buitenspiegels toe, net als spraakbediening, Apple CarPlay en Android Auto en een draadloos laadplatform voor je telefoon. Daarnaast is er een variabel in te delen bagageruimtevloer. Je kunt de Volkswagen ID. Polo Life ook met een 135 pk sterke elektromotor bestellen, maar dan kost ie 27.990 euro. Ga je zelfs voor de 211 pk sterke aandrijflijn? Dan krijg je er een 52-kWh accu bij die goed is voor een range van 452 kilometer. Hiermee stijgt de vanafprijs naar 31.990 euro.

De laatste Life-uitvoering is tijdelijk verkrijgbaar. Dit is de First Edition. Volkswagen kleedt hem leuker voor je aan en geeft wat korting op de aangevinkte opties. In dit geval zijn dat 17 inch ‘Edinburg’ lichtmetalen velgen, navigatie, verwarmbare stoelen, een verwarmd stuurwiel, getinte zijruiten en een getinte achterruit. Ook hierbij krijg je de 211 pk sterke elektro krachtbron en de grootste batterij. Je betaalt tenminste 32.490 euro, wat maar 500 euro meer is dan de andere Life met deze motor. En dan heb je er nog een hoop extra goodies op zitten. VW spreekt van een voordeel van 2.700 euro.

ID. Polo Style

Boven de Trend- en Life-versies heb je nog de Style-uitvoering. Hierbij krijg je alles wat VW te bieden heeft voor de elektrische Polo. Denk aan Q.LIGHT LED matrix koplampen met verlichte LED-lichtstrip, 3D LED-achterlichten en een verlicht VW-logo voor en achter. De 17-inch wielen van zojuist zijn nu standaard, net als sportstoelen, sfeerverlichting, hoogwaardige materialen, stuurwiel- en stoelverwarming en automatische 2-zone airconditioning in de cabine. De Style is er zowel met 135 pk als 211 pk aandrijflijn, al heeft die laatste ook de grootste accu. Ze kosten respectievelijk 30.990 euro en 34.990 euro in Nederland.

Ook voor de Style-variant is er een First Edition met de beste techniek aan boord. Dit is tevens de duurste ID. Polo die je nu kunt bestellen. Het is de enige versie met 18 inch ‘Linz’ lichtmetalen wielen. Hij krijgt ook navigatie, Travel Assist, getinte ruiten achter, 360 graden camera, elektrisch bedienbare massagestoelen, een glazen panoramadak en een trekhaak. Hij gaat voor minimaal 35.990 euro, wat een mille meer is dan de gewone Style met dezelfde specs. Hierbij rekent Volkswagen op 4.500 euro korting.

En wat missen we dan nog? Juist ja: de Volkswagen ID. Polo GTI! Die komt helaas pas in 2027. Je ziet de uitvoeringen hieronder nog een keer op een rijtje. De leveringen starten direct na de zomervakantie met de 52 kWh-uitvoeringen, later gevolgd door de versies met het 37 kWh accupakket.

Prijzen en uitvoeringen