Volkswagen ID. Polo moet binnen een maand terug naar de dealer

Ben je één van de eerste eigenaren van de nieuwe elektrische Volkswagen ID. Polo? Gefeliciteerd! Maar ook, wat vervelend…

Volkswagen heeft namelijk meteen slecht nieuws voor de ID. Polo-rijders. Nog in dezelfde maand waarin de eerste exemplaren worden uitgeleverd, moet er al een terugroepactie aan te pas komen. En wel om een lullige, doch onveilige reden.

Bijrijders opgepast!

De RDW heeft gisteren de terugroepactie gepubliceerd. Het probleem zit hem in de veiligheidsgordel van de bijrijdersstoel. Die zit in sommige Polo’s niet goed bevestigd aan het verankeringspunt op de vloer, vlak bij de deur. Dat kun je maar beter niet hebben. Volkswagen noemt als mogelijk gevolg: “Als het onderste verankeringspunt van het gordelsysteem niet correct bevestigd is, biedt dit in het geval van een botsing/ongeval of bij sterk remmen geen bescherming.’’

Mocht het fout gaan, dan kan het ook écht fout gaan volgens VW: “In het geval van een ongeval kan dit aanzienlijke of zelfs dodelijke verwondingen van de inzittende op de bijrijdersstoel tot gevolg hebben.’’ Er is nog een airbag voor je snufferd, maar die helpt minder als de gordel je niet enigzins op je plek houdt.

Hoeveel elektrische Polo’s?

Gelukkig voor Volkswagen is het euvel nu al ontdekt op een moment dat er nog geen honderdduizenden ID. Polo’s rondrijden. Wereldwijd zouden er maar 1.097 auto’s betrokken zijn. Volgens de eerste indicatie zijn er maar 28 Nederlandse elektrische Polo’s bij de terugroepactie betrokken. Of jouw nieuwe ID. Polo erbij zit, laat importeur Pon je per brief weten.

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