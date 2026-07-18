Volkswagen ID Polo: de reïncarnatie van de Golf IV

Volkswagen heeft de ID Polo laten zien en de configurator staat ook online. Rijden kan echter nog niet. Om het wachten te verzachten, liet Volkswagen ons rijden met een gecamoufleerd prototype. Daardoor weten we nu dat de ID Polo het wachten waard is.

“Een ID3 is een prima auto, maar een slechte Volkswagen,” verklaarde een Volkswagen-topman in een zeldzaam open bui. Er zit wat in. De ID3 Neo is een heel stuk beter, maar het is nog steeds niet het uit graniet gehouwen stuk Duitse degelijkheid waarop je hoopt. Een auto die dat wel was, is de Golf IV, die in 1997 werd geïntroduceerd.

In 2022 kocht ik er zelf een, een 2.3 V5 met vrijwel alle opties die destijds leverbaar waren, van een schuif-/kanteldak tot navigatie en van leren bekleding tot elektronische airconditioning. Mijn Golf had toen ongeveer negentigduizend kilometer gereden en voelde aan alsof hij nog maar aan het begin van zijn leven stond. Omdat ik genoeg auto’s had, besloot ik dat een volgende eigenaar ervan mocht genieten. Zonde, want die eigenaar besloot de kreukelzones te testen.

Maar nu is mijn voormalige Golf V5 gereïncarneerd. Althans, zo lijkt het. De Volkswagen ID Polo brengt namelijk het Volkswagengevoel uit die tijd terug. De gebruikte materialen zijn mooi, hij voelt degelijk aan en de techniek is goed genoeg. In de juiste samenstelling straalt hij zelfbewustzijn uit, zonder arrogant te worden. Misstaan doet hij nergens.

Vanaf 25 duizend euro

Eind april nam Wouter bij de statische introductie de boel al met je door, dus we sommen hier niet alles opnieuw op. De ID Polo is het elektrische alternatief voor de reguliere Polo. Hij is er vanaf 25 duizend euro, maar omdat het over Volkswagen gaat is de versie die je eigenlijk wilt hebben duurder. Voor die 25k krijg je de Trend, voorzien van een 37 kWh-batterij die je een actieradius van 315 kilometer bezorgt. Het vermogen is met 116 pk afdoende te noemen.

Je raadt vast al dat Volkswagen een andere versie voor ons klaar had gezet, namelijk de Style met 211 pk. Die is voorzien van een 52 kWh-batterij en brengt je tot 452 kilometer ver op een acculading. Je betaalt er minimaal 34.990 euro voor, plus wat er nog bij komt voor een vrolijk kleurtje, de 19 inch wielen op de foto, een navigatiesysteem, extra rijhulpsystemen, een panoramadak en een geluidssysteem van Harman Kardon. Ineens ben je dan bijna veertigduizend euro kwijt voor je Polo, al is dat natuurlijk niet verplicht. En eerlijk gezegd: zo’n auto die je naar eigen smaak kunt aankleden, is een stuk leuker dan de modellen waar je alleen een kleurtje kunt uitkiezen.

Twintig miljoen verkocht

Zeg je Volkswagen, dan zeg je Golf. Misschien Passat. Maar de Polo doet inmiddels meer dan een halve eeuw mee en in die tijd zijn er ruim twintig miljoen verkocht. Nu plakt Volkswagen de Polo-badge op een elektrische auto. Een logische stap, maar tegelijkertijd een gewaagde: de vorige lichting elektrische Volkswagens had suffe namen als ID3, ID4 en ID5 en valt niet direct te classificeren als een schot in de roos.

Bij de volgende lichting komen de traditionele Volkswagennamen ook naar elektrische auto’s. Als het een mislukking is, zou de naam Polo besmet kunnen raken. Daar hoeft echter niemand zich zorgen over te maken; dit is misschien wel de beste Polo ooit. Dat zit niet alleen in het materiaalgebruik, maar ook in het rijden. Gek genoeg was dat nooit een van de sterkste punten van een Polo; hij blonk uit in degelijkheid en een ‘voor iedereen’-gevoel, maar vering en besturing behoorden nooit tot de top van zijn klasse. Tot nu.

Ruimer dan een Golf

De ID Polo deelt zijn platform (MEB+) met andere modellen, zoals de Cupra Raval, Skoda Epiq en de komende Volkswagen ID Cross. Op papier is het niet revolutionair, met bijvoorbeeld een torsieas achter, maar in de praktijk is het allemaal prettig afgestemd. Stevig maar comfortabel, met een besturing die levendiger aanvoelt dan we van Volkswagen gewend zijn. Wellicht dat een Renault 5 nog een fractie beter rijdt, maar de Polo stelt daar weer tegenover dat je achterpassagiers mee kunt nemen zonder je te hoeven schamen voor het gebrek aan beenruimte. Sterker nog, de ID Polo is zelfs ruimer van binnen dan de huidige Golf.

Wat nog apart de moeite van het vermelden waard is, is het gevoel dat de remmen geven. Je voelt niet of nauwelijks waar het regenereren eindigt en het remmen begint, en het gevoel in het rempedaal is prettig constant.

Ook het interieur is het vermelden waard. De ID3 Neo is een heel stuk beter dan de oorspronkelijke ID3, maar in deze ID Polo kun je weer in een oogopslag zien dat je in een Volkswagen zit. De meeste knoppen zitten op de plek waar je ze verwacht, er zijn fysieke knoppen in plaats van sliders en andere onzin, en alles om je heen voelt aan alsof het dertig jaar mee kan gaan. Het enige waarop je zou kunnen hopen, is dat Volkswagen ook een wat kleurrijker stofje dan het lichtgrijs van de testauto opneemt in het programma.

Geheid verkoopsucces

De ID Polo waarmee wij op pad gingen was een preproductie-auto, vandaar de camouflage. De kleuren daarvan verwijzen overigens naar de Polo Harlekin uit de jaren negentig. Bij alle conclusies moeten we dus een voorbehoud maken, plus de aantekening dat we relatief kort reden. Dat rijden deden we tijdens de jaarlijkse testweek van de GCOTY Awards, de Duitse Auto van het Jaar-verkiezing die dit jaar voor de negende keer georganiseerd wordt.

Afgaande op onze korte testrit lijkt het erop dat de concurrentie zich zorgen moet gaan maken. Alles wat goed was aan de Golf IV komt terug in deze nieuwe ID Polo, aangevuld met goede besturing, uitstekende wegligging, stoelmassage en méér binnenruimte dan de concurrentie. We hebben het verbruik en de laadtijden nog niet kunnen testen, maar als dat ook in orde is, dan is de ID Polo een geheid verkoopsucces.

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