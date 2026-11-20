Vroeger was je al de bom als je 150 pk had in je Polo GTI, maar Volkswagen trekt vandaag het doek van een Polo die ruim 200 pk erbovenop doet. Maak kennis met de Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport. Helaas moeten we erachter zetten: Concept. Maar wie weet…

De standaard ID. Polo GTI oogt niet heel ruig en heeft ook maar 226 pk. Dat kon gekker. En dat heeft Volkswagen nu ook gedaan met de Clubsport. Die heeft om te beginnen een imposante widebody, die de auto 10 centimeter breder maakt. De uitgeklopte wielkasten lijken regelrecht van een TCR-racewagen te komen.

Driedeurs

Wat verder opvalt: het is een driedeurs! De laatste keer dat we een driedeurs Polo zagen, was de vorige generatie benzine-Polo, die in 2017 uit productie ging. Door het ontbreken van de achterdeuren en de widebody is vrijwel ieder carrosseriedeel anders. De auto is verder opgetuigd met een carbon achtervleugel, een serieuze diffuser en een splitter. Ook zitten er extra koelsleuven in de motorka… eh… de frunk.

























Als we een blik naar binnen werpen, zien we waarom de achterdeuren achterwege gelaten zijn. Er is überhaupt geen achterbank. Achter de voorstoelen zit alleen een halve rolkooi. De stoelen zelf zijn ook niet standaard: dit zijn Recaro-kuipstoelen met vijfpuntsgordels. Mocht je nog twijfelen of dit een serieuze hot hatch is. Het infotainment is gestrip, ze zijn alleen vergeten het scherm weg te halen. Op het scherm zitten nu alleen drie knoppen om het ESP in te stellen.

367 pk op de voorwielen

De Clubsport is nog steeds een voorwielaandrijver, zoals een echte GTI betaamt, maar nu met 367 pk. Dat is te danken aan het feit dat de APP550-elektromotor (wie kent ‘m niet) uit de grotere ID-modellen is geleend. Deze levert 367 pk en maar liefst 550 Nm aan koppel. 0-100 km/u doet de Clubsport in 4,7 seconden en de top is 240 km/u. Dat is maar liefst 50 km/u harder dan de standaard ID. Polo GTI.

Het is een elektrische auto, dus we moeten het ook nog even over de accu hebben. Dat is gewoon de bekende 52 kWh batterij. De range wordt niet vermeld (het is ook nog maar een concept), maar die zal in ieder geval lager uitvallen dan de 431 kilometer van de normale ID. Polo GTI.

Remmen van de RS3

Net als de normale GTI heeft ook de Clubsport een mechanisch sperdifferentieel. Dat is dus niks nieuws. Wel is het differentieel anders afgesteld, net als het adaptieve onderstel. De Clubsport is ook 15 millimeter lager dan de normale GTI. Helemaal nieuw zijn de remmen, want dit zijn carbon-keramische remmen, afkomstig van de Audi RS3.

De hamvraag is: heeft Volkswagen productieplannen? Clubsport is gewoon een bekend label binnen het Volkswagen-gamma, dus het zou zomaar kunnen. Al is deze Clubsport behoorlijk extreem. Maar ja, dat is de Renault 5 Turbo 3E ook. Dus we zien geen reden waarom Volkswagen deze auto niet zou kunnen bouwen.