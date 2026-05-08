'Volkswagen ID. Polo GTI is NIET de absolute Polo-topper!'

Hij is er: de Volkswagen ID. Polo. En wat is zijn ontwerp goed gelukt, toch? Het echte leuke nieuws moet echter nog komen: de allereerste elektrische GTI in de vorm van de Volkswagen ID. Polo GTI. Misschien krijg je die volgende week al wel te zien, maar dat heb je niet van mij.

Toch moet je ook de aanstaande hetere GTI nog niet zien als het summum van de ID. Polo. De collega’s van Autocar hebben bij Volkswagen losgekregen dat er nog een versie boven de ID. Polo GTI komt! En die versie is de variant die je pas écht wilt.

De Britse autojournalisten spraken met Florian Umbach. Hij is de eindverantwoordelijke bij Volkswagen over de dynamica van de nieuwe auto’s. Umbach licht al een tipje van de sluier op over een nog hetere elektrische Polo: ‘’We werken ergens aan. We kunnen zeker meer piekvermogen uit de motor en batterij halen die we hebben en de vooras kan ook wel wat meer koppel aan. Er is duidelijk potentie.’’

Nep-schakelen

Het is nu helemaal hot om in de sportievere EV’s een systeem te verwerken dat neppe schakelmomenten nabootst. Hyundai begon ermee en heeft de rest van de autofabrikanten ermee besmet. Zo ook Volkswagen. Umbach heeft het zelfs over ‘’een soortgelijk flipperbak vermogensafgifte als de [elektrische red.] Hyundai N-auto’s’’. Hij vervolgt: ‘’Dit is simpelweg een software dingetje. Het gaat allemaal om motorbeheersing en een geluidsset die erbij past.’’

Autocar heeft ook wat anonieme insiders bij Volkswagen zitten. Volgens deze onbekende bronnen hebben we het hier over de Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport. De EV zou 40 pk extra krijgen voor een totaal van 286 pk. Naast het aanpasbaar vermogen voor de fake shifts zou de Clubsport ook een nog fijnere toevoeging krijgen: een mechanisch sperdifferentieel op de vooras.

Komt ie er wel echt?

Dit hierbij is trouwens allemaal nog niet in kannen en kruiken. Umbach waarschuwt: ‘’Dit zijn dingen die het bestuur ons alleen laat onderzoeken als de GTI een commercieel succes is natuurlijk. Als mensen op de auto reageren zoals ie is, kunnen we het echt naar een hoger niveau brengen.’’ Laten we de ID. Polo GTI daarom met net zulke open armen ontvangen en hopen de grote groep Golf GTI-rijders een overstap maakt naar deze EV.