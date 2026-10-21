De Volkswagen ID. Polo GTI is hier: zoveel kost elektrisch GTI rijden

Ooit kocht je een Polo GTI omdat dat een betaalbare auto met wat extra pit was. Maar net zoals veel andere dingen, lijken ook die tijden voorbij. De nieuwe elektrische ID. Polo GTI staat in de startblokken voor Nederland, maar die prijs laat ons toch wel even slikken.

Bijna 40k voor een elektrische Polo

Ja dat lees je helaas goed. De Volkswagen ID. Polo GTI heeft een vanafprijs van 39.990 euro. Geen kattenpis als je je bedenkt dat een Polo GTI tien jaar geleden een vanafprijs van zo'n 26k had, maar goed. Voor dat geld krijg je in ieder geval de eerste elektrische GTI ooit met een vermogen van 226 elektrische paardjes en 300 Nm aan koppel. Daarmee doet de sportieve EV 0 naar 100 in 6,8 seconden en krijg je een topsnelheid van 190 km/u. Aardige cijfers, maar nog niet zo aardig dat je broek er van afzakt.

Naast alleen wat extra vermogen zit de ID. Polo GTI uiteraard vol met allerlei nieuwe technische snufjes. Zo beschikt de Volkswagen over een mechanisch sperdifferentieel op de vooras, progressieve besturing en een adaptief DCC-sportonderstel. Druk jij op het speciale GTI-knopje dan worden de aandrijving, besturing en ophanging in een extra sportief standje gezet. Daarnaast krijg je ook een speciaal ontwikkelde GTI-sound, maar of je daar nou blij van moet worden.

Wat krijg je nog meer?

Het stopt natuurlijk niet bij alleen wat meer vermogen en een leuk onderstel. Ik neem je even mee door de rest.

De ID. Polo GTI staat op 19-inch lichtmetalen schoenen en heeft ook een sportieve honingraatgrille. Verder krijg je de eeuwig herkenbare rode accenten, een dakspoiler en toffe IQ. LIGHT LED-matrixkoplampen. Binnenin de auto gaat het sportieve feestje natuurlijk lekker door met speciale sportstoelen, nog meer rode accenten, en een sportstuurtje.

Zoals we eerder al zagen heeft VW het mogelijk gemaakt om het digitale instrumentarium een retro-vibe te geven dat verwijst naar de oude tellers van de Golf 1. Ook de weergave van muziek kan worden omgetoverd tot een cassettebandje. Lekker nostalgisch, zonder dat dat bandje vast blijft lopen.

Niet alleen voor snelheid

Als eerste elektrische GTI moet de Polo ook wat laden betreft een beetje zijn mannetje staan. Volkswagen heeft dat voor elkaar gekregen met een 52 kWh accu die goed zou moeten zijn voor een WLTP-actieradius van 431 kilometer. Snelladen kan met maximaal 105 kW, waarmee de batterij in 24 minuten van 10 naar 80 procent zou moeten kunnen laden.

Ook is de bagageruimte vrij royaal, namelijk 441 liter. Gooi je het bankje plat dan loopt dat op tot een handige 1.240 liter. Genoeg dus voor al je boodschappen, en eventueel een paar mediumformaat producten van de Gamma.

Je kan de ID. Polo nu bestellen, en met een beetje mazzel staat die dan begin 2027 op je oprit. Of die vanafprijs van bijna 40k nou echt eerlijk is, dat zullen we nog moeten zien. De vorige generatie was zelfs nog duurder, maar die had wel een brandstofmotor en een snellere 0 naar 100 tijd...

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