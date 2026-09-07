Zo’n belachelijk succes is de Volkswagen ID. Polo nu al

De Volkswagen ID. Polo staat nog niet eens in alle showrooms, of het Duitse model blijkt een absolute hit. Zo’n hit dat de eerste lading van de elektrische B-segmenter is uitverkocht. Knap gedaan!

Dit goede nieuws kon Volkswagen wel gebruiken. Of eigenlijk, de gehele Volkswagen Groep. Na de fouten die er zijn gemaakt met de MEB-modellen, heeft VW nu juist een vliegende start te pakken met dit nieuwe platform. Of het nu de Volkswagen ID Polo betreft, de Cupra Raval of de Skoda Epiq: ze gaan het waarschijnlijk alle drie heel goed doen de komende maanden.

Sinds afgelopen zaterdag is het mogelijk om in Duitsland een Volkswagen ID. Polo te bestellen. En dat hebben de Duitsers geweten. De interesse was dermate groot dat de ID. Polo voor de komende maanden is uitverkocht, aldus Automobilwoche

Het model moet elektrische mobiliteit bereikbaar maken voor groot publiek en doet dit met een bekende naam en een typisch Volkswagen-uiterlijk. Niet zo exotisch als de ID.3, die zowel qua naamgeving als uiterlijk compleet nieuw was. De ID. Polo grijpt juist terug op de kern van Volkswagen en dat lijkt nu goed uit te pakken.

De Cupra Raval kwam in Nederland al bijzonder sterk uit de startblokken . Reken maar dat de ID. Polo het ook heel lekker gaat doen in ons land. Voor zakelijke rijders die naar een EV moeten overstappen , maar ook voor particulieren die hun eerste elektrische auto gaan kopen.

De reorganisatie voor de Volkswagen Groep is een zure appel waar ze nu even doorheen moeten bijten. Maar met dit succesvolle trio en nog meer sterke EV-modellen in de pijplijn de komende jaren wil VAG de concurrentie stevig aanpakken. Toch ook wel weer leuk, dat een Europees bedrijf in deze tijden weer een succesje te pakken heeft.

Exacte verkoopaantallen van de Volkswagen ID. Polo zijn er nog niet. Daar krijgen we de komende maanden een betere kijk op. Het is in elk geval een vliegende start. Daarmee zullen ze in Wolfsburg ongetwijfeld opgelucht ademhalen.

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