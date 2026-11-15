Volkswagen heeft een verrassing voor liefhebbers van snelle SUV's

De Volkswagen Golf R is natuurlijk de nummer één voor liefhebbers van petjes en snelle Volkswagens. Door de jaren heen is er steeds meer vermogen bij gekomen en ondertussen is de R gewoon een ontzettend snelle hatchback. Maar wat nou als je dit allemaal wil hebben, maar dan alleen wat hoger? Daar heeft Volkswagen ook aan gedacht.

Vier uitlaten zeggen al genoeg

Je herkent een Golf R uiteraard aan een aantal dingen, maar de vier uitlaten verraden uiteraard het meeste. Volkswagen heeft nieuwe foto's gepubliceerd van een gecamoufleerd prototype van niets minder dan de nieuwe T-Roc R. En hoewel de camouflage nog wel het één en ander verborgen houdt, valt één dingetje natuurlijk meteen op: vier uitlaatpijpjes. Dat lijkt mij toch wel een vrij duidelijke hint.

Maar het zijn niet alleen de uitlaten. Ook de rest van de auto ziet er gewoon een stuk agressiever uit dan de 'normale' T-Roc. De bodykit, de velgen. Alles oogt een stuk sportiever.

Wat ligt daar onder de kap?

Hier wordt het leuk, want wat komt er dan onder de motorkap te liggen? Het meest logische zou de 2,0-liter TSI motor uit de Golf R zijn. Deze is goed voor 328 pk en 420 Nm aan koppel. Uiteraard in combinatie met vierwielaandrijving. Om een beetje mee te komen met de tijd zal de motor vast aan wat elektrische hulp worden gekoppeld.

En dat is super, want de vorige generatie T-Roc R had namelijk maar 300 pk en 400 Nm koppel. Een mild-hybride systeem met 48 volt behoort eveneens tot de mogelijkheden, al is ook dat nog niet bevestigd.

Verder weten we helaas nog niks, maar volgens verschillende berichten zou de onthulling deze maand nog plaatsvinden. Als we daar meer over horen weten jullie het snel genoeg.

Allemaal leuk natuurlijk, maar de vraag is of deze uberhaupt in Nederland gaat worden geleverd. De vorige generatie T-Roc werd ook al sinds 2023 niet meer geleverd. Ach, je kan hem altijd nog importeren.